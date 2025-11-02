トキメキより安らぎ。地味かもしれないけど“最高な彼氏”の見つけ方
“映える恋”よりも“地味かもしれないけど安心できる恋”をしたいという人は少なくないでしょう。そこで今回は、そんな“トキメキより安らぎ”をくれる「最高の彼氏」の見つけ方を紹介します。
心が落ち着く人を選ぶ
恋愛初期のドキドキ感は確かに楽しいもの。でも、恋愛を長く続けたいなら「一緒にいて心が落ち着く人」がいちばん大事。話が途切れても気まずくならない相手こそ、心から信頼できる存在となってくれるはずです。トキメキは一瞬、でも安らぎは一生続くもの。その感覚を見逃さないでください。
さりげなく優しさや気遣いをしてくれる人を選ぶ
派手なプレゼントやサプライズよりも、「寒くない？」「無理してない？」など、日常の小さな気づかいが本物の優しさを見せてくれる男性との恋は、この上ない安心感。それに何気ない場面で思いやりや優しさを自然に出せる男性は、根っから心優しい性格でしょう。
“素の自分”でいられる人を選ぶ
どんなに条件が良くても、無理して“いい女”を演じないといけない関係は疲れるだけ。すっぴんを見せられる、弱音を吐ける、沈黙が心地いいなど、そんな男性と一緒にいると、自分らしくいられる心地良さを感じられるものです。
恋のトキメキは時間とともに薄れるけれど、安らぎは重ねるほど深まっていくもの。一見地味にも思える穏やかな関係こそ、本当に大切にすべき“幸せの形”ですよ。
