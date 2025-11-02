「若く見えるね！」の理由は髪型にあり。大人世代が選ぶべき【最旬ショートヘア】３つのポイント
「最近なんだか老けた気がする…」というモヤモヤ、実は髪型が原因かもしれません。顔の印象を大きく左右するのは、ファッションよりも“ヘアスタイル”。ほんの少しのシルエットや質感の違いが、見た目年齢に直結するんです。そこで今回は、大人世代が選ぶべき【最旬ショートヘア】の３つのポイントを紹介します。
抜け感のある「ふんわりシルエット」
ショートヘアは、トップのボリュームが命。ペタッとつぶれると一気に老け見えしてしまうので、トップをふんわり立ち上げるようなカットラインがおすすめです。
▲ふんわり丸みシルエットが大人可愛い。自然なボリューム感でフェイスラインをカバーし、抜け感のある印象に
丸みを残したシルエットが、顔まわりに自然な陰影を生み出し、やわらかく見せる効果も。スタイリングは軽めのワックスやバームで、空気を含ませるように仕上げるのがコツです。
ツヤ感で“若見え”を演出
年齢とともに髪のツヤが失われると、疲れた印象に見えがち。だからこそ、ツヤを出すヘアカラーやケアが大切です。
▲自然光に映えるツヤ髪で若々しい印象に。毛流れに沿って光が反射し、白髪ぼかしハイライトの立体感が際立つスタイル
ベージュやアッシュブラウンなど、やや明るめのトーンに“白髪ぼかしハイライト”を入れると、自然な立体感と透明感がアップ。さらに、ドライヤー前のオイルで髪表面を整え、光を反射する「ツヤ膜仕上げ」を意識して。
首元すっきりでバランス美人に
大人ショートの魅力は“抜け”と“軽さ”。首筋やフェイスラインが見えることで、全身のバランスがすっきり整い、スタイルアップ効果も。
▲サイドを耳にかけてフェイスラインをすっきり。首元の抜け感が軽やかさを演出し、大人の余裕を感じる印象に
耳かけショートや丸みショートボブなど、首元が見えるシルエットを選ぶと上品かつ若々しい印象に。特にタートルやハイネックを着る季節は、ショートヘアが抜け感を引き立ててくれます。
髪型を変えれば、印象が一変する
年齢を重ねても“若く見える人”は、決して無理をしていません。シルエット・ツヤ・抜け感――この３つを意識するだけで、自然体のまま垢抜けた印象に。「雰囲気変わった？」「なんか若く見えるね！」そんな嬉しい言葉をもらえるショートヘアで、新しい季節を始めてみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
