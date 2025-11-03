ニューヨーク・ポスト紙は2日（日本時間3日）、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）のサマンサ夫人が同日に行われたニューヨーク・シティー（NYC）・マラソンを完走したと報じた

ジャッジは26.2マイル（約42.195キロ）のレースを走り終えた夫人を満面の笑みで抱きしめ、完走を祝福。33歳のサマンサ夫人はベテランのランナーで、記録は3時間32分34秒だったという。

ジャッジはここ数年、サマンサ夫人のNYCマラソン出場をサポートしており、22年と23年にも現地で声援を送っていた。

ジャッジ夫妻は21年に結婚しており、12月で結婚4周年を迎える。25年は夫妻にとって特別な年で、1月に長女ノラ・ローズが誕生し、2人は初めての父母になった。初めて迎えた6月の父の日を前に、ジャッジは父親としての思いを次のように語っている。「娘に大切な人生の教訓を教えてあげたい。いつもそばにいて、努力の大切さや小さなことの積み重ねを見せてあげたい。“父親になる”というのは、自分にとって一番大きな称号かもしれない」。良き父であり、良き夫でもあるジャッジ。この日、サマンサ夫人が完走した後には自らメダルを妻の首にかけて祝福したという。