俳優・坂口健太郎（34）が2日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。先輩であり親友の俳優から大阪に仕事に行った際の“ハプニング”を暴露された。

人気企画「インタビュアー林修」に登場した坂口のことを誰よりも一番知る人物として事務所の先輩でもある俳優・笠原秀幸がリモート出演した。

プライベートでも親交があり10年来の仲の2人。笠原は「今年、大阪で2泊ご一緒する仕事があった」と切り出し「2泊って、トランクかカバンを持っていくじゃないですか」と、荷物が多くなることを伝えた。

しかし、2泊の仕事で「健太郎くん、紙袋だったんです」と紙袋を手にやってきた。「衣装を自分で持って行かなきゃいけなくて。スーツを買って、その紙袋の中に靴下とパンツ入れて来た」と、紙袋に2泊分の下着などが入っていた。

「大丈夫なの?それ」と聞くと、坂口は「大丈夫です。僕、これで大丈夫なんです」と問題ないとした。だが、「帰りの新大阪の駅で、その紙袋が破れた」と予想した結果となった。

坂口は「ビリビリになっちゃって…」と当時のことを思い出し赤面。破れた紙袋を抱えて新幹線に乗車して帰京したとし「（紙袋は）丈夫だった。これ凄く丈夫だな。いいなと思って持ってったら…2日もたなかった」と振り返った。