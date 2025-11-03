¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÀÄ¿¹»³ÅÄ29Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÅß¤ÎÁª¼ê¸¢¡¡ÀìÂçËÌ¾å¡õÀçÂæ°é±Ñ¡õÊ¡°æ¾¦¤âÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¡¡48¥Á¡¼¥àÃæ9¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê
12·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ¶èÂç²ñ¡£2Æü¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡°æ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÈÈ¬³ØÌîÊÕÃÏÀ¾¤Î·è¾¡¡£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Ìç¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ËÂÐ¤·È¬³ØÌîÊÕÃÏÀ¾¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÏÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤Ë2ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤2¡Ý1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡£²Æ¤ÎÇÔÀï¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢29Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¼ê¤Ç¤Ï¡¢ÀìÂçËÌ¾å¤¬±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢À¹²¬À¿ºù¤Ë4¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£µÜ¾ë¤ÏÀçÂæ°é±Ñ¤¬À»ÏÂ³Ø±à¤ò2¡Ý1¤ÇÇË¤ê¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê38²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñ½Ð¾ì¡£Ê¡°æ¤ÏÊ¡°æ¾¦¤¬´Ý²¬¤ËPKÀï¤ÎËö¡¢3¡Ý3¡ÊPK3¡Ý1¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î½µËö¡¢8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¤Ï»³Íü¡¢ÉÙ»³¡¢Ä¹Ìî¡¢°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¡¢»°½Å¡¢µþÅÔ¡¢Åçº¬¡¢¹áÀî¡¢¹âÃÎ¡¢º´²ì¡¢²Æì¡£9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Ê¡Åç¡¢°ñ¾ë¡¢¿ÀÆàÀî¡¢¿·³ã¡¢ÀÐÀî¡¢ÆàÎÉ¡¢Ê¼¸Ë¡¢°¦É²¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹ºê¤Ç·è¾¡¡£23¥Á¡¼¥à¤¬Á´¹ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£
¡þ³ÆÂåÉ½¤Î·èÄê¾õ¶· ¢¨ÆüÉÕ¤Ï·è¾¡³«ºÅÆü
¡ÚËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡Û
ËÌ³¤Æ»:»¥ËÚÂçÃ«¡ÝËÌ³¤¡Ê11·î9Æü¡Ë
ÀÄ¿¹:¡úÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ê29Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¡Ë
´ä¼ê:¡úÀìÂçËÌ¾å¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³4²óÌÜ¡Ë
½©ÅÄ:¡ú½©ÅÄ¾¦¡Ê4Âç²ñ¤Ö¤ê47²óÌÜ¡Ë
»³·Á:¡ú»³·ÁÌÀÀµ¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
µÜ¾ë:¡úÀçÂæ°é±Ñ¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê38²óÌÜ¡Ë
Ê¡Åç:11·î9Æü
¡Ú´ØÅì¡Û
°ñ¾ë:¼¯Åç³Ø±à¡ÝÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê11·î9Æü¡Ë
ÆÊÌÚ:11·î15Æü
·²ÇÏ:11·î16Æü
ºë¶Ì:11·î16Æü
ÀéÍÕ:11·î16Æü
ÅìµþA:11·î16Æü
ÅìµþB:11·î16Æü
¿ÀÆàÀî:¶Í¸÷³Ø±à¡ÝÆüÂçÆ£Âô¡Ê11·î9Æü¡Ë
»³Íü:»³Íü³Ø±¡¡ÝÇ£ºê¡Ê11·î8Æü¡Ë
¡ÚËÌ¿®±Û¡Û
¿·³ã:ÄëµþÄ¹²¬¡Ý¿·³ãÌÀ·±¡Ê11·î9Æü¡Ë
ÉÙ»³:ÉÙ»³Âè°ì¡ÝÎ¶Ã«ÉÙ»³¡Ê11·î8Æü¡Ë
Ä¹Ìî:ÅÔ»ÔÂç±ö¿¬¡Ý¾åÅÄÀ¾¡Ê11·î8Æü¡Ë
ÀÐÀî:Ë²³Ø±à¡Ý¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡Ê11·î9Æü¡Ë
Ê¡°æ:¡úÊ¡°æ¾¦¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³3²óÌÜ¡Ë
¡ÚÅì³¤¡Û
ÀÅ²¬:11·î15Æü
°¦ÃÎ:°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡ÝÅì³¤³Ø±à¡Ê11·î8Æü¡Ë
´ôÉì:ÄëµþÂç²Ä»ù¡ÝÈþÇ»²ÃÌÐ¡Ê11·î8Æü¡Ë
»°½Å:ÄÅ¹©¡Ý±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê11·î8Æü¡Ë
¡Ú¶áµ¦¡Û
¼¢²ì:11·î15Æü
µþÅÔ:11·î8Æü
ÆàÎÉ:11·î9Æü
ÏÂ²Î»³:11·î15Æü
Âçºå:¡ú¶½Ô¢¡Ê6Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
Ê¼¸Ë:11·î9Æü
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
Ä»¼è:¡úÊÆ»ÒËÌ¡Ê16Âç²ñÏ¢Â³21²óÌÜ¡Ë
Åçº¬:11·î8Æü
²¬»³:¡ú²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¡Ë
¹Åç:¹Åç³§¼Â¡Ý¾ÂÅÄ¡Ê11·î16Æü¡Ë
»³¸ý:11·î16Æü
¡Ú»Í¹ñ¡Û
¹áÀî:¹â¾¾¾¦¡Ý´¨Àî¡Ê11·î8Æü¡Ë
°¦É²:11·î9Æü
ÆÁÅç:11·î22Æü
¹âÃÎ:¹âÃÎÃæ±û¡Ý¹âÃÎ¡Ê11·î8Æü¡Ë
Ê¡²¬:ÈÓÄÍ¡ÝÅìÊ¡²¬¡Ê11·î9Æü¡Ë
º´²ì:11·î8Æü
ÂçÊ¬:11·î16Æü
µÜºê11·î15Æü
·§ËÜ:11·î15Æü
Ä¹ºê:¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡ÝÁÏÀ®´Û¡Ê11·î9Æü¡Ë
¼¯»ùÅç:11·î16Æü
²Æì:¼¯ÅçÄ«Æü¡ÝÆáÇÆÀ¾¡Ê11·î8Æü¡Ë