「チクチク感苦手」な人に！【ユニクロ】秋冬の1軍♡「ふんわりニットアイテム」

膨らんだお菓子や料理を意味する「スフレ」と、繊維を練り合わせた糸を意味する「ヤーン」を組み合わせた造語「スフレヤーン」。【ユニクロ】の秋冬アイテムを代表する人気シリーズには、ふんわり柔らかな着心地を実感できそうなスフレヤーンのアイテムが揃っています。今回は、カーディガンやワンピースなど、ニットのチクチク感が苦手……。という人におすすめの商品をご紹介します。

アレンジ自在！ 秋冬コーデの幅が広がるフルジップカーデ

【ユニクロ】「スフレヤーンフルジップカーディガン」\3,990（税込）

ファスナーの開閉具合でアレンジを楽しめる、フルジップ仕様のカーディガン。公式オンラインストアで「ふんわりとしたやわらかな肌ざわりのリブ編みでチクチクしにくい」と紹介されているように、ニットに苦手意識のある人にもイチオシの商品です。コンパクトシルエットなので、ボリュームのあるボトムスもバランスよく着こなせそう。

着回し力も◎ 楽ちんおしゃれを楽しめる優秀スカート

【ユニクロ】「3Dスフレヤーンスカート」\3,990（税込）

縫い目のない立体製法を用いたこちらのスカートは、ストレスフリーにおしゃれを楽しみたい人にうってつけ。ウエストゴムで着脱も楽ちんな予感。ひざ下のミディ丈が、大人っぽく上品な雰囲気も演出します。落ち感のあるスッキリシルエットで、ボリュームのあるセーターやアウターもバランスよく着こなせそう。

1枚でサマ見え！ レイヤードも楽しめる1軍ワンピ

【ユニクロ】「スフレヤーンワンピース」\3,990（税込）

公式オンラインストアで今シーズン「長い期間着用しやすい厚さにアップデート」したと紹介されるこちらのスカートは、サラッと着るだけでコーデが完成するのが魅力。ベーシックなストレートシルエットで、ブルゾンやコートなども羽織りやすそう。1枚でもレイヤードしても楽しめるワンピは、秋冬の1軍になりそうです。

色違いで欲しい！ 防寒とおしゃれ見えを両立できるストール

【ユニクロ】「スフレヤーンチャンキーストール」\2,990（税込）

ボリューム感とフリンジ使いがコーデのアクセントになり、寒さ対策しながらおしゃれを楽しめるストール。「空気を含むように処理を施した糸を使用しているので、つけ心地は軽く、暖かい」（公式オンラインストアより）とブランドもイチオシの商品です。ダークグレーやオフホワイトのベーシックカラーに加え、差し色にぴったりなレッドやパープルなど全7色展開。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i