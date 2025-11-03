芸能界もドジャースのワールドシリーズ連覇に沸いた。SNSでは、日本選手らの活躍をたたえるコメントがあふれた。

歌舞伎俳優の市川團十郎（47）はブログで「素晴らしいね！」と世界一を喜び、自らが選ぶMVPには「私的にはフリーマンさん、大谷さん、山本さん、だと思います」と明かした。

元高校球児でもあるタレントで俳優の上地雄輔（46）はX（旧ツイッター）で山本を称賛。グラブの写真を添え「すごすぎたなぁ もらったグローブがさらに重く感じるぜ あー感動した」とつづった。

俳優の鈴木福（21）はインスタグラムで「すごすぎる劇的なフィナーレ、感動しました！」と書き出し、「MLB開幕の東京シリーズから取材させていただき、昨年以上に熱を入れて追っていた今シーズン。たくさんの日本人選手の活躍にワクワクし、ずっと楽しい素晴らしいシーズンでした！！ 今から来シーズンが楽しみだー！！」とつづった。

元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）はインスタグラムで「カナダには（長男の）健之介が約9年お世話になったので、ブルージェイズの選手たちの落胆した顔に心が痛くなりました」とブ軍の健闘たたえながら、「やっぱり大谷選手、山本選手、佐々木選手の活躍は同じ日本人として誇らしくうれしい事です」と喜んだ。