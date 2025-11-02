なんで簡単に浮気できちゃうの？ 浮気をする「男性心理」
彼氏と円満な関係だったのに、彼氏に浮気されてしまった経験のある女性は少なくないでしょう。
どうして男性は簡単に浮気できてしまうでしょうか？
そこで今回は、浮気をする「男性心理」について解説します。
心の隙間を埋めたいから
心の隙間を埋めたいがために浮気をする男性は少なくありません。
彼女から愛されていることを自覚していて、彼女の関係に何も問題ないと感じているにも関わらず、なぜか心に隙間ができてしまう男性は少なくなく、その隙間を他の女性に意識を向けることで埋めようとするのです。
不安やストレスを解消したいから
仕事やプライベートでの不安やストレスの解消するために浮気をする男性も。
自分のことを深く知らない女性に表面的にだけでも慰めてもらいたいのでしょう。
もちろん彼女との関係における不安やストレスを解消する術として浮気を選択してしまう男性もいます。
男性としての価値を再認識したいから
男性としての自信を失いつつあって、自分の価値を再確認したいからという理由で浮気をする男性もいます。
「彼女からしか男として認められてない」という状況に不安をなぜか覚えてしまうのです。
そして、他の女性にも男として認められることで、自分の価値を再確認しようとするのでしょう。
今回紹介した内容からも分かるように、男性が浮気をしてしまうのは「心の問題」ということ。
もし彼氏がメンタルが弱い傾向がるなら、密にコミュニケーションをとることで浮気心を起こさないように導いていきましょうね。
