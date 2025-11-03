今日3日(月:文化の日)の関東甲信は、広く晴れるが、所々でにわか雨がありそう。山沿いでは雪の所もあるため、峠道は冬の装備を。午後は北よりの風が強まり、「木枯らし1号」の可能性も。お出かけは暖かい服装で。

晴れても急な雨に注意 山沿いは雪の所も

今日3日(月・祝)は冬型の気圧配置となり、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。このため、関東甲信では、夕方にかけて、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。





関東南部と山梨県は広く晴れますが、昼頃から夕方にかけては、所々で雨や雷雨がありそうです。落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。紅葉狩りなどお出かけの際は、急な雨に備えて、折りたたみの傘があると安心です。関東北部や長野県は雨が降りやすく、山沿いでは雪の降る所もあるでしょう。峠道などを運転される際は、冬の装備で、いつも以上に慎重な運転を心がけてください。

北風が冷たい 暖かい服装で

予想最高気温は、昨日2日(日)より低い所がほとんど。横浜市や千葉市は19℃、東京都心や前橋市は17℃、宇都宮市は17℃など、平年並みか平年より低い所が多いでしょう。長野市は11℃にとどまり、11月下旬並みの寒さになりそうです。



午後は各地で北風が強まるため、実際の気温より寒く感じられるでしょう。風を通しにくいコートや、ストールなどで首元を暖かくするなど、昨日2日(日)より暖かくしてお出かけください。また、夜は内陸部を中心にグッと寒くなり、明日4日(水)の朝にかけて冷え込みが強まります。今夜は暖かくしてお休みください。

午後は北風が強まり「木枯らし1号」か

午後は北よりの風が強まり、東京地方で「木枯らし1号」となる可能性があります。



木枯らしとは、晩秋から初冬にかけて吹く北よりの強い風のことで、シーズン最初の木枯らしを「木枯らし1号」として気象庁が発表しています。「木枯らし1号」は、東京地方と近畿地方でしか発表されておらず、そのほかの地域では発表がありません。



発表基準は地域によって異なり、東京地方は10月半ばから11月末にかけての期間・西高東低の冬型の気圧配置・最大風速が8m/s以上の西北西〜北の風が吹いたときとなっています。



木枯らしが吹くと、空気の乾燥も進みます。お肌や喉のケアを念入りに行うなど、体調管理にお気をつけください。