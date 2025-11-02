スキンケアしても肌荒れを繰り返す理由。大人世代の美肌づくりは“インナーケアとの両立”がカギ
「ちゃんとスキンケアしているのに、また肌が荒れてる…」そんな経験はありませんか？大人世代になると、肌トラブルの原因は単純な乾燥や刺激だけではなく、生活リズムやホルモンバランス、ストレスなど“内側の乱れ”にも関係してきます。今こそ見直したいのは、“外側からのケア”に加えて“内側から整える”意識。そこで今回は、スキンケアの効果を最大限に引き出すための「インナーケア習慣」を紹介します。
外側のケアだけでは足りない？肌トラブルの原因は“体の中”に
どんなに高保湿の化粧品を使っても、肌のベースが乱れていれば本来の効果を発揮できません。脂っこい食事や睡眠不足、慢性的なストレスは、皮脂バランスを崩し、炎症や乾燥の原因に。さらに、大人世代はホルモン分泌の変化も重なり、肌のターンオーバーが鈍りがちです。
肌荒れを繰り返す人ほど、スキンケアだけでなく生活習慣そのもののリズムを整えることが大切。外からのケアを支えるのは、日々の食事や睡眠、そして“心の安定”なのです。
食事もスキンケアの一部。栄養バランス＋サプリメントで内側からケア
肌は日々の食事から作られます。特に、ビタミンB群やC、タンパク質、亜鉛などは、肌の再生や潤い維持に欠かせない栄養素。忙しい日は、ヨーグルトにフルーツやナッツをプラスするなど“ちょい足し”でもOK。腸内環境を整える発酵食品や食物繊維を意識することで、内側から透明感のある肌を育てられます。
また、食事で摂りきれない栄養はサプリメントで補うのも賢い選択。コラーゲンやビタミンC、鉄分など、自分の生活リズムに合わせて上手に取り入れることで、肌の回復力を底上げできます。
ストレス・睡眠・メンタルも“美肌スイッチ”を左右する
睡眠不足やストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、肌荒れを悪化させる大きな要因。寝る直前までスマホを見る習慣をやめ、深呼吸や軽いストレッチなど“リラックスの時間”を作るだけでも違います。
また、湯船に浸かって体を温めることは、血行促進とストレス軽減の両方に効果的。「休むこともスキンケアの一部」と考えることで、肌も心も整いやすくなります。
大人世代の肌は、外側のケアだけでは守りきれません。食事・睡眠・メンタルのバランスを整えながら、スキンケアとインナーケアを両立させることが、年齢に負けない“内側から輝く肌”への第一歩。今日からは、「外と内」両方のケアを意識して、ゆらぎ知らずの美肌をめざしましょう。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
