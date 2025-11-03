田中碧がブライトン戦にスタメン出場

イングランド1部リーズ・ユナイテッドは現地時間11月1日にプレミアリーグ第10節でブライトンと敵地で対戦し、0-3で敗れた。

日本代表MFの田中碧は2試合連続の先発出場を果たすも、チームが敗れたなかで現地メディアから「またも最高の状態ではなかった」といった評価を受けた。

ブライトンの日本代表MF三笘薫がメンバー外となったことで日本人対決は実現しなかったなかで、田中は3センターハーフの一角としてスタメン出場し、後半16分までプレーした。リーズは前半11分にFWダニー・ウェルベックに先制点を許すと、後半にもさらに2失点。攻撃陣は沈黙し、2試合ぶりに黒星を喫した。勝ち点「11」のまま足踏みで16位と下位に沈んでいる。

英地元メディア「ヨークシャー・イブニングポスト」では田中に「6点」を与えた。「何度か前への推進力をもたらしたが、決定的なものを生み出すことはできなかった」との評価だった。

現地メディア「リーズ・ライブ」では「5点」が与えられた。攻撃への貢献が期待されているなかで「またしても最高の状態ではなかった。前線へのパスは何度かあったが、求められているものとは程遠いものだった」と辛口評価に。27歳の日本代表にとってはブライトン相手に苦戦する結果となった。（FOOTBALL ZONE編集部）