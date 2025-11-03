＜困ったお友だち＞勝手に冷蔵庫をあけて、牛乳がぶ飲み！？「いつものことだよ」“予想外の行動”に母は

小学1年生のお子さんの家に友人が遊びに来ることはよくあることですが

お菓子とジュースを用意して見守っていると予想外な出来事が……！？

今回は筆者の友人Hさんから聞いた子供のまさかの行動エピソードをご紹介します。

一言ないの！？ 困惑！！ 各家庭の色んなルール

その子にとっては、家庭で当たり前にしている普通のことなので頭ごなしには叱れませんが

ただ一言声かけすることは気持ち良くお互いに過ごすためには必要ですよね。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：北田怜子

