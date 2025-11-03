

2025年10月4日、自民党総裁選の勝利演説で「ワークライフバランスという言葉を捨て、働いて働いて働いて働いて働いて参ります」と5回も繰り返した高市早苗新首相。

これは当初、自分に対しての言葉だと擁護されましたが、組閣を終えて政権発足早々の10月21日、高市首相は上野賢一郎厚生労働大臣に対し、「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討」を指示したと報じられています。

時間外労働の罰則付き上限は原則月45時間、年360時間。繁忙期など特別な事情があっても、月100時間未満、複数月平均で80時間以内に制限されています。

また労災認定が妥当とする過労死ラインは、残業が「発症前1カ月で100時間超」か「複数月平均で80時間超」と規定されています。すでに現在の労基法が過労死ラインであるにもかかわらずそれを緩和するという指示は、日本の労働環境における最も議論を呼ぶテーマの一つに切り込むものです。

厚生労働大臣は翌日の就任会見で、残業の上限規制が「過労死認定ライン」であることを踏まえ、総点検と審議会での議論を進める考えを示しており、事実上の「過労死ライン（月80時間）」の規制緩和の検討が始まったと解釈されています。そんな中、厚労省は10月28日、過労死等防止対策白書を公開しました。精神障害の労災支給認定件数は前年より大きく増加しています。



（出所）厚生労働省 令和7年版 過労死等防止対策白書 〔 概要版 〕を基に株式会社ワーク・ライフバランス作成

「働きたい改革」とは？

「Karoshi（過労死）という日本語には英訳がなく、そのまま使われるほど、日本の労働者は特異な環境に置かれています。世界的に見て、すでに今も長時間労働の傾向にあることはデータから明らかです」

そう語るのは、3600社にのぼる企業の働き方改革のコンサルを務めてきた株式会社ワーク・ライフバランスの小室淑恵社長です。



環境省「働き方改革」加速化有識者会議委員なども務めた小室淑恵社長（写真：ワーク・ライフバランス）

参院選を前にした2025年7月16日、小室社長は過労死遺族の団体とともに、参政党や自民党が、時間外労働の上限規制の見直しを目指す「働きたい改革」を掲げたことに反発し、記者会見を開いていました。「働かせたい改革だ」「過労死した方々を冒涜（ぼうとく）する行為」と訴えていた、まさにその恐れが新政権で一歩実現に近づいた形です。



ワーク・ライフバランス社資料より抜粋した法定労働時間の国際比較（画像：ワーク・ライフバランス）

「日本の法定労働時間は週40時間ですが、残業時間の上限は特別条件で年720時間まで認められています。これは2019年から順次施行された『働き方改革関連法』でやっと定められた罰則付きの上限であり、他国の2倍もの残業ができてしまう、非常に緩い規制です。しかし人手不足にあえぐ経済界から、その規制すら緩和させるよう突き上げがあります。

一方、主要国と比較すると、フランスやノルウェー、ドイツ、イギリスなどEU諸国では特別条件はありません。特に、勤務間インターバル（最低11時間の連続休息）が法律で義務付けられているのが大きな違いです。労働者は勤務終了から翌日の勤務開始までに必ず11時間休息時間を取らなければならないので、労働時間もその分、限られてきます」（小室社長）

小室社長は、連続労働を防ぐ勤務間インターバルは、「過労死を防ぐのに有効」と解説します。最も重要なのは、時間外労働の割増賃金率が、日本では異常に低いことだと言います。

日本では「残業させたほうが安い」構造

「日本の長時間労働者の割合（15.1%）は、フランス（9.1%）、ノルウェー（4.8%）、ドイツ（5.7%）、イギリス（11.4%）と比較しても圧倒的に高い水準にあります。さらに、日本の時間外割増賃金率は25%と、他の多くの国よりも低い設定となっています（例：アメリカ・フランス・ドイツ・イギリスなどは50%。ノルウェーは40%以上）。

時給2000円だと仮定すると、日本は2500円の時給で残業させますが、日本以外の先進国は残業は時給が3000円に跳ね上がります。新しい仕事が発生したときに、今いる人材に残業させるコストと、新たな人を雇用するコストが均衡する『均衡割増賃金率』は50％です。

つまり、日本以外の先進国では時間外は1.5倍払わなくてはならないので、経営者は残業させるよりあらたな人材を雇用したほうが安いと判断しますが、日本ではたった1.25倍。残業させたほうが安いと判断する構造になっています」（小室社長）

先進各国と比べると日本は2倍の残業をこなし、残業代は他国の半分でよいという、ブラック労働推進のような労働基準法になっています。どんなに「従業員が選択できる」ことを前提に提示されたとしても、命を守れない労働基準法を日本に存在させてよいのでしょうか。

また、その環境を自ら選んで働きたい人はいるでしょうか……？

「厚生労働省のまとめによれば、今よりも『もっと働きたい』と考えている就業者は全体のわずか6.4％にとどまります。そのうちの半分は、現在週35時間程度で働いている人で、年収の壁を越えて働きたいという意味での回答です。

現行法の上限である80時間を超えて働きたい人はわずか0.1%しかいませんでした。労働時間を維持したい人と減らしたい人の合計が9割でした。圧倒的多数の労働者が長時間労働を求めていないにもかかわらず、なぜ『過労死ライン』を緩める方向へ議論が進むのでしょうか」（小室社長）

旧来型の男性稼ぎ主モデルに回帰で起こること

新政権は維新の会との連立合意書でも「わが国最大の問題は人口減少」と危機感を見せていますが、長時間労働の常態化は、逆に人口減をさらに加速させます。

その理由を見ていきましょう。

戦後の高度成長期は、工業を中心とした「終身雇用・年功序列・男性稼ぎ主モデル」により成し遂げられました。健康な成人男性を基準とした長時間労働が前提で、女性は家庭を守り、家事育児介護に携わる性別役割分業が固定化していました。

しかしこの分業は同時に、女性が結婚出産で退職することを意味します。「人口ボーナス期」と呼ばれる、労働力が余っていた90年代までの日本はこの方法で高度経済成長を遂げました。

しかし90年代後半からの日本は、若者の比率が減り、少ない人口で多くの高齢者を支えなくてはならない「人口オーナス期」（人口の比率が経済に重荷になる時期）に入りました。

先に人口オーナス期に入ったヨーロッパ諸国の例を見ても、支える側の人口が減った国は、男女両方が労働力になれる工夫を徹底的にやっていくという戦略に切り替えています。

先進国では、子どもを教育する費用と期間が大幅に増加するので、男性のみの柱で支えるのでは、2人以上の子どもを育てるのに足りない。夫婦2人ともが家計の柱になれるような社会設計に組み替えていくことが重要です。

選挙ではよく「女性が社会進出すると少子化が加速する」「専業主婦になることを応援すべきだ」という主張が取り沙汰されていました。しかしこれは「統計的にみて大いなる誤解」と、ニッセイ基礎研究所のシニアリサーチャー・天野馨南子氏は指摘しています。

現在の日本ではすでに共働き世帯のほうが子どもの数は多いのです。調査によると、18歳未満の子どもがいる世帯割合で、1子世帯は専業主婦世帯のほうが39％と共働き世帯より8ポイントも高く、多子世帯といわれる2子、3子がいる世帯割合は、いずれも共働き世帯のほうが3〜5ポイント高くなっています。

「家族の時間を確保できる労働時間の社会」が重要

さらに京都大学の柴田悠教授は、日本での多数の調査研究を分析した結果、夫の収入に変化がない条件下で、「夫の労働時間・通勤時間」が減ると、「夫の家事時間・育児時間」が増え、「妻の出生意欲・希望子ども数・第1子出産確率・第2子出産確率・子ども数」が増える傾向があることを導き出しました。

「男性稼ぎ主モデルの働き方による男性の長時間労働社会」の職場では出産した女性の賃金や就業率が下がる「チャイルドペナルティー」が起きること、産後の妻が「ワンオペ育児」に凝りて第2子以降の出産意欲をさげることこそが少子化を加速させているので、夫婦ともに子育てに充てられる「家族の時間を確保できる労働時間の社会」にしなければ、少子化は進むということです。

実際に、労働時間の短縮は、フランスの少子化対策にも深い関係があります。フランスでは1997年のロビアン法、2000年のオブリー法等で、少子化対策として労働時間短縮（週35時間労働の義務化）が導入されました。

これは家庭と仕事の両立を支援し、育児時間の確保を目指すものであり、柔軟な婚姻制度や手厚い育児支援策と併せて、出生率の回復に一定の効果があったと見られています。

厚生労働省が2025年8月に発表した今年上半期の出生数は、33万9280人。4年連続で40万人を下回り、上半期として比較可能な1969年以降で最少を更新しています。

高市政権で労働時間規制が緩和され、家庭生活や睡眠時間を犠牲にする働き方が再び評価される社会になれば、出産・育児の敬遠がさらに進む可能性があります。

また、職場環境は過酷な長時間労働に耐えられる男性ばかりに逆戻り。多様性に欠け、結果的にイノベーションを起こせない硬直化した産業構造になる懸念があります。

労働時間が正確に把握されていなかった“学校”の今

さらにワーク・ライフバランス社の小室社長は言います。

「知っておいてほしいのは、労働時間の上限緩和を続けた業界がどうなったのか、ということです。

残業代が支払われず、労働時間が正確に把握されていない教員の業界は、精神疾患による休職・離職や過労死がいまだに起きています。その実態が知れ渡ってきたことにより若い人が教員を目指さなくなり、学年初日に担任がいないまま始まるクラスが多数存在するほどの著しい人手不足になっています。

2024年10月1日時点の全日本教職員組合の調査によれば、34都道府県11政令市で教職員未配置が4739人に達し、「4月から今も担任不在で、交代で教職員が対応している」という現場の声も報告されています。

医療業界では、医大を出たばかりの研修医が過酷な勤務医の労働環境を避け、美容外科で働き始める『直美』と呼ばれる現象が加速しています。また深夜・早朝の長時間労働が常態化し、“ブラック霞が関”とまで呼ばれていた国家公務員は、10年未満の離職者数が激増。東大出身者からの人気は落ち続けています。

業界としてロビイング活動をしてまで『働き方改革』施行を5年遅らせた建設・運輸は、他業界に比べて著しく有効求人倍率が高い、つまり人が採れない業界となってしまいました。

ここでさらに『人手不足解消のため』と労働時間を延ばせば、日本の未来はどうなるでしょうか。私は『国ごと選ばれなくなる』と考えます。

人材の海外流出は、より給与格差の大きい女性で顕著です。外務省の統計によると、増加の一途を辿る海外永住者の6割超は女性です。

少子化の影響に加えて、青年が意思を持って国を出ていく国になれば、没落の一途です。だからワーク・ライフバランスは捨ててはいけない。それこそが、人口が減り続けている国の生き残り、再興戦略だからです」（小室社長）

新政権が過労死ラインを越える判断を下すのか、注目されています。

（井田 奈穂 ： ライター）