韓国慶州（キョンジュ）で開かれたアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議を契機に行われた韓・米・中3カ国の連続首脳会談など、李在明（イ・ジェミョン）政府の「メガ外交イベント」が幕を閉じた。米国とは関税交渉の妥結に加え、韓国の原子力潜水艦導入について共感を形成し、中国とは二国間関係の回復に重点を置き、「民生」中心の経済協力に向けた地ならしをした。「安米経中（安保は米国、経済は中国に依存）」の時代は終わったと明言していた李大統領が追求する「安米経米中外交（安保も経済も米国中心、中国とは民生協力）」の青写真が提示された格好だ。

韓米は10月29日の首脳会談をきっかけに難航していた関税交渉を妥結させ、最大の対立懸案がひとまず一段落した。また、李大統領は公開冒頭発言で「北朝鮮や中国側の潜水艦を追跡する必要性」を挙げ、ドナルド・トランプ米大統領に対して原子力潜水艦用燃料の提供を求めた。トランプ大統領は翌日、「韓国の原子力潜水艦建造を承認した。フィラデルフィア造船所で建造する」と述べ、これを事実上受け入れた。

実際の原子力潜水艦導入までには現実的な難関が多く、外交的摩擦につながる可能性もある。しかし、米大統領がこれを「承認」したということ自体が、韓米同盟の安全保障上の堅固さを証明するものでもある。実際、トランプも「米韓軍事同盟はこれまでになく強固になった」と述べた。

両国間の合意内容を盛り込んだ共同ファクトシート（Joint Fact Sheet）も近く発表される予定だ。安全保障と経済の両面で韓米同盟を中心軸に据えるという李在明政府の方針が文書として確認されることになる。韓国政府関係者はこのファクトシートについて「同盟の歴史と未来を網羅する意味深い文書になる」と説明した。

一方、11月1日に行われた李大統領と習近平中国国家主席との首脳会談後、韓国政府は「韓中関係を全面的に復元した。韓中関係の発展が安定的な軌道に乗った」と自評した〔魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長〕。両国は覚書（MOU）も7件締結し、その成果の象徴性と規模の面で注目度を高めた。

ただし、その内容を個別に詳しく見ると、「速度調整」の意図がうかがえる。サービス貿易交流、シルバー経済、革新創業などの分野で協力を約束したが、いずれも米国が中国に圧力を加えている先鋭な対立分野は避けている。ボイスフィッシングやオンライン詐欺犯罪への対応協力など、韓国政府の説明通り民生中心の協力で事実上の線引きをした形だ。「安米経米中」という方向性は定めたものの、米中の間で戦略的選択を迫られる状況は今後も続く見通しであり、原子力潜水艦の導入が代表的な対立懸案となる可能性もある。

特に今回は、米中両首脳が会談を行い、貿易葛藤の懸案について一部合意に達したことが、韓中首脳会談にも好影響を及ぼした側面がある。これはすなわち、今後の米中関係の行方次第で、韓国がその余波をそのまま受ける可能性があることを意味する。

ソウル市立大学国際関係学科のファン・ジファン教授は「米中が当面の対立だけを縫合したまま台湾問題など根本的な議論は先送りしたため、今後の両国関係によって韓米や韓中関係でも影響を受けざるを得ない」と説明した。

実際、中国は新華社の報道文を通じて韓中首脳会談の結果を紹介し、習主席が李大統領に「中韓両国は真の多国間主義を実践し、多国間貿易体制を守ろう」と提案したと伝えた。米国の一方主義に対抗して協力しようというメッセージを発した格好だ。