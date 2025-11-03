・日本海側は雨とカミナリに注意

・太平洋側もにわか雨に注意

東北と北陸〜山陰は雨になりそうです。カミナリが鳴って、雨が激しく降るところがありそうです。関東や東海、近畿は晴れますが、所々でにわか雨があります。急な雨にご注意ください。北海道と山陽、四国、九州、沖縄は晴れて行楽日和になりそうです。

【予想最高気温】

日本海から冷たい空気が流れ込むため、日本海側は2日より寒くなりそうです。太平洋側は2日と同じくらいですが、次第に北風が強まって、体感的に寒くなりそうです。もしかしたら、木枯らし1号になるかもしれません。

札幌 9℃（11月中旬）

仙台 15℃（11月中旬）

新潟 15℃（11月中旬）

東京 21℃（10月下旬）

大阪 18℃（11月中旬）

福岡 19℃（11月中旬）

【週間】4日（火）は晴れますが、ヒンヤリとした空気に包まれます。全国的に平年より低く、東京も17℃と11月中旬並みになりそうです。5日（水）と6日（木）は太平洋側で雲が多くなって、雨のところがありそうです。7日（金）と8日（土）は晴れますが、9日（日）は日本海側から次第に雨になりそうです。