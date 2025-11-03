球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースが２日（日本時間３日）、チャーター機でカナダ・トロントからロサンゼルスへ帰国の途についた。球団は機内の様子を公開。山本由伸投手は優勝トロフィーを抱いて眠り、大谷翔平投手が優勝トロフィーを抱いて笑みを浮かべる様子などを公開した。

昨年に続き、フリーマンはトロフィーを抱きながらぐっすり。ベッツらも一様に笑顔だ。３勝３敗で迎えた第７戦を勝ちきったことで、至福の時間となった模様だ。

日本人史上２人目となるＭＶＰを獲得した山本は第２戦で完投勝利をマークし、中１日の第３戦は延長１８回の死闘で志願してのブルペン待機。延長１９回に入ればマウンドに上がる予定だった。さらに崖っぷちの第６戦で６回１失点の好投で３勝３敗のタイに持ち込むと、連投となった第７戦は九回、そして延長十一回のピンチをしのいで胴上げ投手になった。

球団史上初のワールドシリーズ連覇へ導いた立役者。自らのインスタグラムでは「何て幸せなフライトだ！」とつづった。３日（日本時間４日）にはロサンゼルスで優勝パレード、そしてドジャースタジアムでセレモニーが予定されている。