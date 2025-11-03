¹â»Ô¼óÁê¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÇÓñ¤«¤ì¤ëÁá´ü²ò»¶ÏÀ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁªµó¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¡È3¤Ä¤Î»ö¾ð¡É
¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤òÀÚ¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡£±ÊÅÄÄ®¤Ë¤ÏËèÅÙ¤Î¡È²ò»¶É÷¡É¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ê¼Ì¿¿¡§UPI¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤Ë¤ï¤«¤Ë½°µÄ±¡¤ÎÁá´ü²ò»¶ÏÀ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤«¤é²áÈ¾¿ô²óÉü¤Î¶áÆ»¤È¤·¤Æ¡Ö°ì¤«È¬¤«¡×¤Î¾¡Éé¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¤¬²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ê¤ÉÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¤ò¡ÖÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¡×Âè°ìÊÔ½¸¶ÉÄ¹¤Î¾®ÄÍ¤«¤ª¤ë»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Öº£¤Ê¤é¼«Ì±Ã±ÆÈ¤Ç¤Î²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¡×¤È¤±¤·¤«¤±¤ë¼çÀïÏÀ¼Ô
¡Öº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÇ¶á¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ò¤ä¤ë¤Ê¤éº£¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£10·î²¼½Ü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¡Ê²ñ´ü¤Ï12·î17Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç½°µÄ±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Ù¤·¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤òÈ´¤¯¤«È´¤«¤Ê¤¤¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¿·À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Æ¤Þ¤À2½µ´ÖÂ¤é¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áá¤¯¤â¡Öº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ì±ÅÞÆâ¤¬ÉâÂÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿°Ê¾å¤Ë¹â»ÔÆâ³Õ¤¬¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Î¿ô»ú¤Ï¸®ÊÂ¤ß60¡Á70¡óÂæ¡£È¯ÂÄ¾¸å¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå2°Ì¤ä3°Ì¤È¤¤¤¦¹â¤µ¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â30¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Î¾å¾º¤À¡£¹â»Ô¼óÁêËÜ¿Í¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤ËÊ¨¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ô¹â¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾å½é¤Î5Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î¼óÇ¾³°¸ò¤Ç¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¡Ö120ÅÀ¤À¡×¤È¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡Öº£¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¡×¤È²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Á°²óÁªµó¤ÇÍîÁª¤·¤¿Ï²¿ÍÃæµÄ°÷¤ÎÂ¿¤¤µì°ÂÇÜÇÉ¤ä´±Å¡¼þÊÕ¤Î¼çÀïÏÀ¼Ô¤¬¡Ö°ìµ¤¤Ë¼«Ì±Ã±ÆÈ¤Ç¤Î²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¡×¤È¼óÁê¤ò¤±¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªµó¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Áªµó¤Î¥×¥í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤é¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ø»Ù»ý¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø´üÂÔÃÍ¡Ù¡£¤³¤ì¤«¤é²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢À¯¼£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë»Ù»ýÎ¨¤ÏµÞÍî¤¹¤ë¡×
¡ÖÀÐÇËÁ°¼óÁê¤¬¤¤¤¤Îã¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯10·î¤Î½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¡ØÈó¾ï¤ËÄËº¨¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈËÜ¿Í¤â¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤«¤é²ò»¶¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Í½»»°Ñ¤ò³«¤«¤º¡¢ÁíÁªµó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢ÂçÇÔ¤·¤¿¡£²¿¤Î·ë²Ì¤â½Ð¤µ¤º¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬Áá´ü²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇË»á¤ÈÆ±¤¸Å²¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
2024Ç¯10·î27Æü¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò¼º¤¤¡¢¡Ö¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ï¹ñÌ±¤Î¼¸ÀÕ¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡Ê¼Ì¿¿¡§ÂåÉ½»£±Æ¡¿¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡Áá´ü²ò»¶¤Ç²áÈ¾¿ôÃ¥´Ô¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¡Ö´ù¾å¤Î¶õÏÀ¡×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ ¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Î¾å¾º¤Ï¤ï¤º¤«¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï36¡ó¤ÇÁ°·î¡Ê9·î¡Ë¤Î31¡ó¤«¤é5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¾º¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Ç¤Ï30¡ó¤ÇÆ±26¡ó¤«¤é4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¾º¡£»º·Ð¿·Ê¹¤Ï28.1¡ó¤ÇÆ±27.1¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï¡Ö²¾¤Ë¤¤¤Þ¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÈæÎã¶è¤Ç¤Ï¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁ°·î¤Î26¡ó¤«¤é32¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÀÐÇËÆâ³ÕÈ¯Â»þ¤Î36¡ó¤è¤êÄã¤¤¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏÈ¯ÂÄ¾¸å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É²ò»¶¤ÇÂç»´ÇÔ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤è¤ê¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡Î¢¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤ÀÀ¤ÏÀ¤Ï¸·¤·¤¤¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ÎÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿ÂÎ¼Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢69¡ó¤¬¡ÖÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤ÞÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÇÈãÈ½É¼¤¬¼«Ì±ÅÞ°Ê³°¤Ø¸þ¤«¤¦¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÁªµó·ë²Ì¤¬10·î26ÆüÅê³«É¼¤ÎµÜ¾ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¿¦¤ÎÂ¼°æ²Å¹ÀÃÎ»ö¤¬6Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»²À¯ÅÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÏÂÅÄÀ¯½¡¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡Ë¤Ë1Ëü5815É¼º¹¤È¤¤¤¦¶Ïº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÁªµóÀï¤ÇÂ¼°æ»á¤Ë´Ø¤·¤ÆSNS¤Çµ¶¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ°²ó¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¯Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÝ¼éÉ¼¤¬ÏÂÅÄ»á¤ËÎ®¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤·¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ï65¡ó¤¬Â¼°æ»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿°ìÊý¡¢27¡ó¤ÏÏÂÅÄ»á¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿»²±¡Áª¤È»÷¤¿¹½¿Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÂçÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶¼°Ò¤À¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¿Íµ¤¤Ç¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬»×¤Ã¤¿¤Û¤É²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ä¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÂçÇÔ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÃæ·øµÄ°÷¡Ë¤È¡¢¼óÁê¼þÊÕ¤Î¥¤¥±¥¤¥±¥à¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù²ü´¶¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ °Ý¿·¤¬²õÌÇ¤¹¤ë
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤ó¤ÀÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï¡ÖÁªµó¶¨ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¿ÅÞ²½¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÇÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áªµó¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ¤òµÞ¤¤¤À¤³¤È¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÌÜÅª¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤¬¸½¼Â¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¼«Ì±·Ï¤È°Ý¿··Ï¤Î¸õÊä¤¬¶¥¹ç¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´289¤Î¾®Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á155¤È¡¢¼Â¤ËÈ¾¿ô°Ê¾å¤â¤¢¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¼«Ì±68¾¡¡¢°Ý¿·19¾¡¡Ê¤½¤Î¸å1¿Í½üÌ¾¡Ë¡£¼«Ì±¤Î¾¡Íø¶è¤ÏÁ´¹ñ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Ý¿·¤ÏÁ´¤ÆÂçºå¤ÎÁªµó¶è¤À¡£
¡ÖÁªµó¶¨ÎÏ¤ÏÄÌ¾ï¡¢¸½¿¦Í¥Àè¡£°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ç¡¢Âçºå¤ÎÁªµó¶è¤ò´Ý¤´¤È°Ý¿·¤¬¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂçºåÉÜÏ¢¤¬ÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âçºå°Ê³°¤Î°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤ÏÈæÎãÉü³èÅöÁª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±Â¦¤¬Á´Éô¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Ý¿·Â¦¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áªµó¶¨ÎÏ¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÙæ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢°×¡¹¤È¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¡Ë
¡¡°Ý¿·½êÂ°¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï34¿Í¡£¼«Ì±¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ÇÈ¾¿ô¶á¤¤¸½¿¦¤¬Áªµó¶è¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Áªµó¤ò¤¹¤ì¤Ð°Ý¿·¤Ï²õÌÇ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÖÁá´ü²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤È¤·¤Æ¡¢°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¹ç°Õ¤Î¡È°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡É¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ø½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ô1³äºï¸º¤òÁèÅÀ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¡£µÄ°÷¸º¤é¤·¤ÏÀ¤ÏÀ¤Î¼õ¤±¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Äê¿ôºï¸º¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ë¼éµìÇÉ¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤ê¡¢Áªµó¤ò¡Ø¼éµìÇÉvs²þ³×ÇÉ¡Ù¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢°Ý¿·¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âçºå¤Î¡ØÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ë
¡¡1³ä¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ÏÈæÎã¶è¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ë¡£Äê¿ôºï¸º¤òÁèÅÀ¤Ë¤·¤¿²ò»¶¤Ï¡¢Âçºå°Ê³°¤Ç¤ÏÈæÎã¤Ç¤·¤«µÄÀÊ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¸ÊÌ·½â¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Í¸¢¼Ô¤Î¹Í¤¨¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢Â¿ÅÞ²½¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤Î¤¢¤ë2ÂçÀ¯ÅÞÀ©¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¤¿¾®Áªµó¶èÀ©ÅÙ¤³¤½¤¬Â¿ÅÞ²½¤Î¸½¾õ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾®Áªµó¶è¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÈæÎã¤À¤±¸º¤é¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¡£
¡¡Äê¿ôºï¸º¤Ï¡¢ÃæÁªµó¶è¤ËÌá¤¹¤È¤«¡¢Á´¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤ò¤à¤·¤íÈæÎã¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡10·î31Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªÂÐÌò°÷²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¸Å²°·½»ÊÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È¡¢°Ý¿·¤È¤Î¶¥¹ç¤ÏºÇÂç¤Ç164Áªµó¶è¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÁ´¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤â°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬ÌµÍý¶Ú¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÏÆñÂê¤À¡£
Ï¢Î©À¯¸¢¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤À¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ðÀª¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
£ ¸øÌÀÉ¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¤¹¤Ç¤Ë»¶¡¹¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¼«¸ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¡ÖÇò»æ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¤¤¤¡£¸øÌÀÉ¼¤Ï½°µÄ±¡¤Î³Æ¾®Áªµó¶è¤Ë1Ëü¡Á2ËüÉ¼¤¢¤ê¡¢¡ÖÁªµó¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¸õÊä¤Ë¸øÌÀÉ¼¤¬¾è¤ì¤Ð¡¢¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¤¤ÇºÇÂç4ËüÉ¼¤Î±Æ¶Á¡×¤È¡¢Áªµó¤Î¼å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼êµÄ°÷¤Ïº£¤«¤éÀï¡¹¶²¡¹¤À¡£
¡¡Á°²óÁªµó¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÉ¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤ë50¿ÍÁ°¸å¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬Éé¤±¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤Ïº£¸å¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¾ð¤ä¿ÍÊªËÜ°Ì¤Ç°ú¤Â³¤¼«Ì±¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸õÊä¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐÅìµþ¡£Á´30Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢¸øÌÀÉ¼¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â³Î¼Â¤ËÅöÁª¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¸øÌÀ¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¿Âô¾¡±É¡¦¸µÉü¶½Áê¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤È2¡¢3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÅÔÏ¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡£º£¸å¤ÎÁªµó¤Ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸õÊä¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡Ö°ì¤«È¬¤«¡×¤Î¾¡Éé¤è¤êÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÁÀ¤¦¹â»Ô¼óÁê
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Î¡ÖÁªµó¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö°ì¤«È¬¤«¡×¤Î¾¡Éé¤ËÅÒ¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡¡11·î1Æü¡¢³°Í·Àè¤Î´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æâ³°µ¼Ô²ñ¸«¤Ç½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·ÐºÑÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌóÂ«¤·¤¿À¯ºö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼óÁê½¢Ç¤»þ¤Î²ñ¸«¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨½°µÄ±¡¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»²µÄ±¡¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤«¤éÎ¥¤ì¡¢»²µÄ±¡¤Î19µÄÀÊ¤¬¤µ¤é¤Ë¸º¤ê¡¢Ã±ÆÈ¤ÎÄ¶¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿¼óÁê¤ÎºÂ¤ò¤ß¤¹¤ß¤¹¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î»Ä¤êÇ¤´ü¤Î2Ç¯´Ö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÁíºÛÁª¤ÇºÆÁª¤·¡¢²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ï¤½¤Î¸å¡£¤µ¤é¤Ë3Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤ÆÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£ÅÞÍøÅÞÎ¬¤¬±²´¬¤¯¡¢ËèÅÙ¤Î±ÊÅÄÄ®¤Î²ò»¶É÷¨¡¨¡¡£Áªµó¤è¤êÊª²Á¹âÂÐºö¤òÁá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î´ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÁÀ¤¦¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
É®¼Ô¡§¾®ÄÍ ¤«¤ª¤ë