¤Ê¤¼¥É¥¤¥Ä¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¤¬Íè¤Ê¤¤¥Ð¥¹Ää¡×¤òºî¤ë¤Î¤«¡©¡Ä¡ÉÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ò¤À¤Þ¤¹¡É¹Ô°Ù¤òÍÆÇ§¤¹¤ë²ð¸î¸½¾ì¤Î¡ÖÍ¥¤·¤¯¤ÆÀÚ¼Â¤Ê±³¡×

¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÏ·¤¤¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤ËÏ·¤¤¤ë¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ëÃÇ¼ÎÎ¥¡£¤È¤³¤í¤Ç¤ª¶â¤Ï¡©¡¡½»¤Þ¤¤¤Ï¡©¡¡¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¡©¡¡¤ªÊè¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©
ÆüËÜ¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÏ·¤¤»ÙÅÙ¡×¤À¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¹çÍýÅª¤ÇÀáÌó¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡©
ÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ø¥Õ¥§¥ê¥ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤ËÄÖ¤ë¼ÂÍÑ¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢ ¡Ø¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¾þ¤é¤º¡¦Çº¤Þ¤º¡¦¤µ¤é¤ê¤ÈÏ·¤¤¤ë¡Ù ¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¾þ¤é¤º¡¦Çº¤Þ¤º¡¦¤µ¤é¤ê¤ÈÏ·¤¤¤ë¡Ù¡¡Ï¢ºÜÂè80²ó
¡Ø²ð¸î»ÜÀß¤Ë¼¡¡¹¤È·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÍè¤Ê¤¤¥Ð¥¹Ää¡×¡ÄÊüÏ²¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥¤¥Ä¿Í¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÂçÈ¯ÌÀ¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡ÖÊÝ¸î¡×¤È¡Ö´³¾Ä¡×¤Î¶èÊÌ
ÆüËÜ¤Ç¤âÇ§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤¬×Ñ×Ë¤·¤Æ»ö¸Î¤ËÁø¤¦¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ò·Ù»¡¤¬Ãµ¤¹¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¨¤¤Åß¤Ë°ì¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄãÂÎ²¹¾É¤Ç»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÎÂ¿¤¯¤Î»ÜÀß¤¬¡¢Æþ½ê¼Ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥¢¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ï¥É¥¢¤Ë¸«¤¨¤ºÊÉ»æ¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¿§¤äÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È³«¤«¤Ê¤¤¥É¥¢¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥¹¤¬Íè¤Ê¤¤¥Ð¥¹ÄäÎ±½ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ò¡Ö¤À¤Þ¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈãÈ½¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤è¤¯µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ò¡Ø¼é¤ë¡Ù¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¡Ø´³¾Ä¡Ù¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¤³¤È¤Ê¤é±³¤âÍÆÇ§¤¹¤ë¡×
¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¤³¤È¤Ê¤é±³¤âÍÆÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¤Î¥Ð¥¹Ää¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É±³¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤ò¥Ù¥Ã¥É¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÃ¯¤â¤¬¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë»ÜÀß¤Ç¤Ï¹âÎð¤Î½÷À¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»ä¤Î¼Ö¤Ï¤É¤³¡©²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¿¦°÷¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¦°÷¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤Þ´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤¬¥¿¥¤¥ä¤ÎÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿½÷À¤ÏËè²ó¡Ö¤¢¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ»ºÉØ¿Í²Ê°å¤À¤Ã¤¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é½Ð»º¤¬¤¢¤ë¤«¤é½Ð¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÈà¤ÎÃí°Õ¤¬Â¾¤Î¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¡¢¿¦°÷Æ±»Î¤Ç¡Ö¾å¼ê¤Ê±³¡×¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹Ô¤²á¤®¤ÎËÉ»ß¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ
¤¿¤À¤·¡¢²¿¤Ç¤â¥Õ¥§¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï»ÜÀß¤Î¿¦°÷¡¢Æþ½ê¼Ô¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ§ÃÎ¾É´µ¼ÔËÜ¿Í¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÅú¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹Ô¤²á¤®¤ÎËÉ»ß¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2 0 2 3Ç¯Ëö¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¤Ï1 8 0Ëü¿Í¶á¤¤Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2 0 2 3Ç¯¤À¤±¤Ç65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¿·¤¿¤ËÌó44Ëü¿ÍÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸åÍ½ËÉÌô¤ä¿·¤¿¤Ê¥»¥é¥Ô¡¼¡¦¥á¥½¥Ã¥É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢2 0 5 0Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Î2 7 0Ëü¿Í¤Û¤É¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¤¬Íè¤Ê¤¤¥Ð¥¹ÄäÎ±½ê¡×¤òÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÜ¿Í¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥±¥¢¤¹¤ë¿¦°÷¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤â¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¡×--¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¿½½Ç¯¤«¸å¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¤ÎÄäÎ±½ê¤Ç¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
