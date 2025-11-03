食べ物をくれる代わりに「セクハラ尋問」、体の下には「毛布一枚だけ」で眠れず…過酷すぎるイランの「刑務所生活のリアル」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ

ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ（1978年テヘラン生まれ）はイラン系英国人で、2016年4月に2週間の旅行の予定でイランを訪問した。しかし帰国するときにイランの空港で身柄を拘束された。

逮捕時、ナザニンは乳幼児の娘、ガブリエラ（ギスー）と一緒だった。警察は幼い娘を彼女の両親に預け、彼女のパスポートを没収し、スパイ容疑、「外国機関・企業と共謀してイスラム共和国を転覆する活動」に参加したという罪状で逮捕した。判決は5年の禁固刑で、彼女はケルマン（イラン南東部ケルマン州の州都）刑務所の独房に連れて行かれ、のちにエヴィーン刑務所に移送された。

彼女の夫であるリチャード・ラトクリフと、彼女が勤務するトムソン・ロイター財団は、ナザニンに対する起訴内容を全て否定した。（イラン政府は1970年代よりイギリスから回収できずにいた債権を身代金で払わせるために、ナザニンを人質にした）

45日ぶりに見た自分の顔の変わりように絶望

--どれくらいの期間、自分の姿を鏡で見なかったですか？ 自分の姿を鏡で見たとき、どう思いましたか？

ケルマンの独房にいた45日間、鏡を全く見ませんでした。一般房に移されて、初めて自分の姿を見ました。とても悲しくなって、打ちのめされたことを覚えています。2A棟には鏡がひとつもなかったので、自分がどんな見た目になっているのか全く分かりませんでした。

5ヵ月後、同室のひとりが眉毛を整えたいからと鏡を借りました。そのとき私も自分の姿を見たのです。自分がどんな風になったのか、どう変わったのかが分からなくて歯がゆい気がしました。以前の自分の顔を思い出せないので、どれほど変わったのか、変わっていないのか、分からない。不思議な感覚です。

それ以外に、もどかしくてたまらなかったことがあります。9ヵ月の間、私はお茶をプラスチック容器で飲んでいました。食べるときもフォークはなく、プラスチックのスプーンだけを使っていました。プラスチックのカトラリーで食事をすると本当に気が滅入ります。

--少しは眠れるようになりましたか？

全然ダメでした。私は眠りませんでした。眠れたとしても、まるで休まりません。眠れる場所などありませんでした。軍用毛布を頭の下に枕代わりに置いて、体の下にも1枚敷いて、もう1枚は体の上にかけました。

--独房では何を着ていましたか？

着いてすぐに私服は2A棟に没収され、だぶだぶのナイロン製のピンク色をしたコートとズボンを着させられました。独房を出たいときにはチャドルを被り、マスクをして、目隠しされました。

セクハラ尋問

--2A棟の尋問はどんな雰囲気でしたか？

テヘランでは、英語の分かる、少しならしゃべることもできる若い男性が尋問官でした。彼は私がデーツとネスカフェを大好きなことを知っていて、ときどき食べ物をくれました。全体的に、テヘランの尋問官はケルマンより優しかったです。

しかし一度、ある尋問官がおかしな方向に話を持っていこうとしました。ポルノ・サイトについて、あるいはリチャードのことなど、私の容疑とはまるで関係ない内容を質問してくるのです。答えるのは不快でした。

私は暗い部屋で尋問されることが多かったです。座ると、目の前にミラーガラスが置かれます。尋問官はガラスの向こうに座ります。

尋問官のいる側には窓があり、そこからテラスに出てタバコを吸うこともできるようでした。姿は見えませんでしたが、声が聞こえてきました。私の側にはオフィス用の椅子と机がありました。

--そういう雰囲気の尋問は嫌でしたか？

見えない相手に向かって話すというのは、あまり良い気持ちはしませんが、実は尋問官の顔を見ないで済むおかげで安心していたのかもしれません。ケルマンでは尋問官の顔を見るのがつらかったです。

そういう状況の尋問だったので、尋問官のほうをとにかく見ないようにしていました。尋問官を見ると心がかき乱されるのです。うまく説明できない感情です。

テヘランでは、年配の尋問官は私がリチャードに電話をするのを許してくれませんでしたが、若いほうは許してくれました。ところがそのうち彼は不適切なことや、関係ない質問をしてくるようになったのです。最初は彼がネスカフェなど私の欲しいものをくれたので味方なんだと思っていたのに。

ひたすら神に祈る

--2A棟の独房について、どう思いますか？

ギスーに会いたくてたまらず、落ち込みましたが、テヘランに移送されてから以前より気分が良くなったのも事実です。ときどきリチャードと30分くらい話せるようになりましたし、ギスーにも会えるようになりました。

しかし娘に会うと寂しさがいっそう募ります。尋問官はギスーをとても可愛がっていて、抱こうとすることもありました。面会の最中に尋問官があの子を抱きしめたとき、私は娘を男の腕から取り返して、そいつをひっぱたいてやりたかったです。

ひたすら忍耐の日々……言葉で表現することなど不可能だと思います。何度も気分の浮き沈みがありました。誕生日が近づいて、外気に当たりに外に出たとき、私は歩きながら神に訴えました。「神様、私を解放してください、神様、許してください」というように。

考えが自分の心と関係なく浮かんでは消えていきます。自分が自分でなくなってしまったようでした。何かを必死にやっているけれど、失敗すると分かっている、そんな気分です。よく大声で祈りました。自分が釈放されないことは分かっていましたが、これ以上拘禁が長引きませんように、と祈っていたのです。

ある日、アファリンが荷物をまとめて出て行けと言われました。私の心臓はドキドキ高鳴り始めました。ひとりになるのはつらすぎることでした。その夜から、看守はときどきドアを開けっぱなしにするようになりました。彼らも私の孤独を知っていたのでしょう。自分たち用の食事を持って来ることもありました。夜遅く、看守のひとりがそばに来て何時間も話をすることがありました。

彼らは私を哀れんでいるのだと思いました。それでも1日の終わりには、そんな彼らがいても、私は再びひとりになってしまうのです。

翻訳：星 薫子

