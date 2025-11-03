ÀõÌîÂóËá¤Ï64Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡Ä¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ë3¼ºÅÀ´°ÉõÉé¤±¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬2G1A¤ÈÌöÆ°
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤¬2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤È¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FWÀõÌîÂóËá¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï2¾¡3Ê¬5ÇÔ¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¡¢2Éô¹ß³Ê·÷°ìÊâ¼êÁ°¤Î16°Ì¤ËÄãÌÂ¡£ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤ÎÀõÌî¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè7Àá¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Ç2»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¡¢Á°Àá¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤àº£Àá¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï½øÈ×¤Î10Ê¬¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬¥¯¥Á¥ç¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤Ø¿¯Æþ¤·¡¢º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£DF¤Î¸Ô¤òÈ´¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦²¼¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤¬¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¡£34Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬¥¨¥¯¥È¥ë¡¦¥Ù¥¸¥§¥ê¥ó¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÃæ±û¤Ø¿¯Æþ¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤éº¸Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡37Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥¢¥Ö¥Ç¡¦¥¨¥¶¥ë¥º¥ê¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ë3ÅÀÌÜ¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤ò1ËÜ¤âÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÂçÎÌ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬Å¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢64Ê¬¤Ë¤ÏÀõÌî¤òÅêÆþ¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ÎÀºÅÙ¤ò·ç¤¯¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë²¿ÅÙ¤«ÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎGK¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¡¼¥°¥¹¥È¥í¡¼¥à¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¸åÈ¾¤Ë¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢»î¹ç¤Ï3¡Ý0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤È¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¡3¡Ý0¡¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡10Ê¬¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡Ê¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ë
2¡Ý0¡¡34Ê¬¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡Ê¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ë
3¡Ý0¡¡37Ê¬¡¡¥¢¥Ö¥Ç¡¦¥¨¥¶¥ë¥º¥ê¡Ê¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ë
