日経平均は最高値を更新し株式市場は絶好調だ。しかしこの5年で何度も暴落を経験している。経済評論家の頼藤太希氏は「株価暴落時に強い資産をポートフォリオに組み込んでおくのが得策。資産を守りながら増やすには、株式と金を最適配分で保有するのが有効だ」という――。

写真＝iStock.com／nespix ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／nespix

■暴落リスクに強い金が史上最高値を更新中

日経平均、TOPIX、S＆P500など史上最高値を更新し続け、株式市場も絶好調です。しかし、マーケットを楽観的に見られない読者もいることでしょう。

というのも暴落がここのところ短いスパンで起きているからです。2020年以降では、2020年2月「コロナショック」、2022年2月「ウクライナショック」、2024年8月「日本版ブラックマンデー」、2025年4月「トランプショック」と実に4回もありました。

そんな中、注目が集まっているのが金（ゴールド）です。株式市場の暴落があるたびに金価格は上昇し、世界的なインフレ進行、アメリカドルの信用力低下により、今や1トロイオンス4000ドルを突破し勢いづいています。日本円価格は1グラム2万円を突破しています。

金は昔から「有事の金」と呼ばれ、暴落や下落相場に強い傾向にあります。

金価格の推移を金価格の値動きに連動するETF（上場投資信託）の「SPDRゴールド・シェア［GLD］」、米国株価の推移を米国株価指数「S＆P500」で確認してみましょう。図表1のグラフは、2007年1月3日時点を「100」として指数化したS＆P500とGLDの推移をまとめたものです。

■金価格は一時的に下落してもすぐに回復

株式相場に大きなショックが起こると、金価格は一時的に下落していますが、下がった後すぐに上昇に転じています。この理由は、リスク回避のために投資家が、株などリスク資産を売って金への投資を増やすからです。

赤丸で囲ったところが、左から「リーマンショック後」「コロナショック後」「トランプショック後」の動きです。直近では金価格はS＆P500より大きく値上がりしていることもわかります。要因としては、アメリカドルの信用力低下が大きいのでしょう。

総じて金価格は、株式市場が下落している時期や伸び悩んでいる時期に上昇する傾向にあることが見て取れます。

時間を味方につけた資産形成には「株」は欠かせませんが、暴落時への値下がり耐性を高めていくならば、「金（ゴールド）」をポートフォリオに組み込むことが一つの手であると言えるでしょう。

写真＝iStock.com／brightstars ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／brightstars

■金とS＆P500の最適配分とは

図表1の灰色線は、S＆P500とGLDを50％ずつ組みいれた場合の値動きです。大きな値下がりのリスクを抑えながらも、資産を増やせていることがわかります。金を組み入れたポートフォリオ例はこちらの記事でも紹介しています。「持ち続けるだけで安定的に資産が増える…お金のプロが独自に編み出した年齢別『最強の投資ポートフォリオ』」

■世界各国中央銀行が金を購入

金は世界中で、その価値がゼロになることは考えにくい「実物資産」として扱われています。インフレでお金の価値が下落するときにも値上がりする（インフレに強い）特徴があります。

金は実物資産であるがゆえに、昔から地政学的な問題（政治・戦争・天災）や世界経済を揺るがすような事態が発生したときに買われる「資産の逃避先」として知られています。

実際、世界各国の中央銀行も分散投資の一環として、地政学リスクに対するヘッジとして、金を購入しています。直近はそれだけでなく、アメリカドルの信用力低下を踏まえて、購入量も増やしているようです。

産金業界団体のWorld Gold Council（WGC）のデータによれば、世界各国の中央銀行は2010年から2024年まで15年連続で金を購入していることがわかります。

2022年〜2024年の3年間に注目すると、世界各国の中央銀行は毎年合計1000トン以上の金を購入しています。その需要の高まりに合わせるように、金価格も大きく上昇していることが読み取れます。2022年はロシアがウクライナに侵攻を始めた年です。地政学リスクが一気に高まったことを受けて各国の中央銀行が金を購入しているのです。

■世界各国の金の保有量ランキング

図表2には表示していませんが、2025年第1四半期の3カ月間の購入量は248.6トン、第2四半期の3カ月間の購入量は166.5トンです。このままのペースだと2025年の購入量は計算上1000トンに届きませんが、中央銀行需要の見通しは引き続き堅調です。

2024年12月末時点の各国の金保有量は、トップが米国で8133トン。日本は10位で846トンとなっています。

地政学リスクやアメリカドルの信用力低下に備えて、中央銀行が金を買う状態が今後も続く可能性が高く、それが金価格を押し上げていくものと考えられます。

■金投資の種類とメリット・デメリット

金投資の種類は、大きく分けて5つあります。それぞれのメリット・デメリットを紹介していきましょう。

■金の現物を保有する3つの方法

1 金地金

実物の金を直接購入する方法です。貴金属商、宝石商、商社、デパートなどで購入できます。金地金のサイズには、5グラム、10グラム、20グラム、100グラム、500グラム、1キログラムなどの種類があります。

＜金地金のメリット＞

・現物の金を手元に置いていつでも見られる

＜金地金のデメリット＞

・購入時手数料（スプレッド）が高い

・手元に置いておくと、紛失・盗難のリスクがある

・500グラム未満の場合は「バーチャージ」と呼ばれる手数料がかかる

・貸金庫サービスに預けると手数料がかかる

2 金貨

オーストラリアやカナダなど外国の政府が発行する金貨を購入する方法です。貴金属商、宝石商、商社、デパートなどで購入できます。一番小さな「10分の1オンス金貨」は3グラムほどなので、金地金より安く購入することができます。

オーストラリアの「カンガルー金貨」にはカンガルーの刻印、カナダの「メイプルリーフ金貨」にはカエデの葉っぱの刻印がしてあり、デザインが楽しめるのがこの投資方法の良さです。

＜金貨のメリット＞

・現物の金を手元に置いていつでも見られる

・デザインを楽しめる

＜金貨のデメリット＞

・購入時手数料（スプレッド）が高い

・手元に置いておくと、紛失・盗難のリスクがある

3 純金積立

純金積立は、毎月一定額ずつ金の現物に積立投資していく方法です。SBI証券・楽天証券・マネックス証券などのネット証券や、三菱マテリアル・田中貴金属などでスタートできます。

＜純金積立のメリット＞

・価格が高いときには少しだけ買い、価格が安いときにはたくさん買うことで平均購入単価を下げる「ドル・コスト平均法」の効果が得られる

・実物の金と交換することもできる

＜純金積立のデメリット＞

・購入時手数料（スプレッド）が高い

・所定の積立手数料がかかる

・年会費がかかる場合がある

■金価格に連動する金融商品

4 金投資信託

金投資信託は、主に金価格への連動を目指して運用される投資信託です。保有中にコストはかかりますが、実物の金に投資するよりは手数料を抑えられます。値上がり益には税率20.315％がかかりますが、NISAで投資をした場合は税金がかかりません。ネット証券では100円からでも積立投資ができるので始めやすいのがメリットです。

＜金投資信託のメリット＞

・少額から積立投資できる（ネット証券では100円程度から）

・「ドル・コスト平均法」の効果が得られる

・たくさん利益が出た場合でも、税率20.315％の分離課税

・NISAで投資可能

＜金投資信託のデメリット＞

・原則、実物の金には交換できない

・保有中には信託報酬がかかる

低コストファンドには、「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）」［信託報酬：年0.1838％］や「ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）」［信託報酬：年0.407％］があります。

ちなみに、金と米国株に投資するファンド、金と世界株に投資するファンドもあります。

金と世界株に投資するファンドには、2024年12月20日に新規設定された「明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド（ゴルカン）」［信託報酬：年1.023％］があります。金と世界株へ分散投資が手軽ですが、信託報酬が割高なのが難点です。

金と米国株に投資するファンドには「Tracers S＆P500ゴールドプラス」［信託報酬：年0.1991％］や「Tracers NASDAQ100ゴールドプラス」［信託報酬：年0.2189％］があります。

どちらもコスト面では申し分ないのですが、レバレッジ型の商品であるためNISAでは投資ができません。レバレッジ型は上昇局面では大きな利益が得られますが、下落局面では同じだけ大きく損失も膨らんでしまう諸刃の剣です。値動きを抑えつつリターンを高めるのが目的であるならば、レバレッジ型を選ぶ意義は少ないでしょう。

5 金ETF

金ETFは、主に金価格への連動を目指して運用される上場投資信託であり、証券会社で購入することができます。保有中にコストはかかりますが、実物の金に投資するよりは手数料を抑えられます。

また、金投資信託と同様、たくさん利益が出た場合でも、税率20.315％の分離課税となります。NISAを通じて投資をした場合は、利益に対する税金はかかりません。

「SPDRゴールド・シェア［1326／GLD］」が世界最大の金ETFとして知られています。

＜金ETFのメリット＞

・機動的に売買ができる

・たくさん利益が出た場合でも、税率20.315％の分離課税

・NISAで投資可能

＜金ETFのデメリット＞

・積み立てに対応している金融機関が少ない

・原則、実物の金には交換できない

・保有中には経費がかかる

■東証ETFと海外ETFの違いとは

ETFには、東証ETFと海外ETF（外国ETF）があります。東証ETFは東証に上場しているETFで、円で売買します。対する海外ETFは外国の証券取引所に上場しているETFで、売買は上場している国の通貨で行います。多くは米国の証券取引所に上場し、ドルで売買します。

前述のGLDこと「SPDRゴールド・シェア［1326／GLD］」は世界最大の金ETFとして知られているのですが、経費率は年0.4％です。より経費率の安い海外ETFに「SPDRゴールド・ミニ シェアーズ・トラスト［GLDM］」［経費率：年0.10％］があります。

また、円ベースならば東証ETFの「ステート・ストリート・スパイダー ゴールドETF（為替ヘッジなし）「447A］（11／19上場予定）」［経費率：年0.17％］、「iシェアーズ ゴールド ETF（314A）」［経費率：年0.22％］があります。

■金の先物、金鉱株という方法も

他にも、金先物取引（CFD）や金鉱株に投資する手もあります。先物取引とは、定められた期日・価格で売買することを約束する取引のこと。FXのように、レバレッジを効かせることで、少ない資金で取引ができます。ハイリスク・ハイリターンの投資手法であり、投資初心者でなくてもおすすめはできません。

金鉱株ですが、日本株では「三菱マテリアル（5711）」や「住友金属鉱山（5713）」、米国株では「ニューモント（NEM）」や「アングロゴールド・アシャンティ（AU）」などが該当します。複数の金鉱株に投資する米国ETFもあり、一番有名なのが「ヴァンエック金鉱株ETF（GDX）」です。

概ね、株価は金価格に連動する傾向がありますが、企業業績も影響する点に注意です。金鉱株への投資は、企業を通じて間接的に金に投資するイメージです。

■金投資の利益にかかる税金には注意

金投資の利益への課税には、「総合課税」と「分離課税」の2種類があります。金地金・金貨・純金積立は総合課税、金投資信託・金ETFは分離課税です。

■総合課税

給与所得など、種類の異なる所得を合計して税額を計算する方法

税率：所得税5％〜45％（所得により異なる）、住民税10％（一律）

■分離課税

他の所得と合計せず、個別に税額を計算する方法

税率：一律20％（所得税15％、住民税5％）

※2037年までは復興特別所得税（0.315％）もかかる

総合課税の税率は、所得に応じて5％〜45％の7段階に分かれます。大きく利益が出た場合には、税金も高くなってしまう可能性があります。会社員や公務員といった個人が、金地金、金貨、純金積立で得た利益は「譲渡所得」として計算します。譲渡所得は、所有期間が5年超か5年以内かで税金の取り扱いが変わります。

・短期譲渡（所有期間5年以内）の課税所得

売却価格−（取得費＋売却費用）−特別控除50万円 ・長期譲渡（所有期間5年超）の課税所得

｛売却価格−（取得費＋売却費用）−特別控除50万円｝×1／2

実物の金を購入し、5年経ってから売却した場合は「長期譲渡」となり税金が優遇されます。金投資信託・金ETFの場合は、利益に対して一律で20.315％の税金を支払います。また、株などの利益や損失と相殺して税金の負担を減らす「損益通算」もできます。

NISAで投資すれば利益にかかる税金はゼロになります。ただし、NISAを通じた投資の場合、損失があったとしても損益通算はできません。

■おすすめの金投資方法は？

おすすめの金投資は「純金積立」「金投資信託」「金ETF」です。いずれも少額から投資ができます。積み立てで購入することでドル・コスト平均法の効果を活かして、元本割れリスクを抑えることができます。

金投資信託と金ETFは、他と比べて手数料が割安です。利益にかかる税率が一律20.315％であり、株などの損益と通算できるのもメリット。NISAを活用すれば税金がゼロにできるのもうれしいところです。

金投資の留意点として、利息や配当といったインカムゲインがありません。得られる利益は価格上昇による値上がり益（キャピタルゲイン）のみです。よって、時間を味方につけた資産形成では株や投資信託をメインとしつつ、金は資産全体の値下がりリスクを抑えるために組み込むのが基本戦略です。

----------

頼藤 太希（よりふじ・たいき）

経済評論家・マネーコンサルタント

Money＆You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、フジテレビ「サン！シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money＆YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。『はじめての新NISA＆iDeCo』（成美堂出版）、『定年後ずっと困らないお金の話』（大和書房）など書籍110冊超、累計190万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー（CFP®）。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X（＠yorifujitaiki）

----------

（経済評論家・マネーコンサルタント 頼藤 太希）