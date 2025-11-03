子どもの現状維持志向は「大人の固定的な幸福観」の押し付けが原因…奇抜な数学教育者が気づいた「日本型教育の欠陥」とは

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

「内定取り消し」でお先真っ暗な社会人1年目から「数学」を広めに世界5大陸を駆け回るまで「山」と「谷」に満ちた半生を送ってきた筆者が実践する、身体は老けても全身全霊で余生に向き合う「こころのありかた」とは。

“数学の伝道師”秋山 仁が語る七転八倒の体験的アドバイスが詰まった一冊『数学者に「終活」という解はない』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『数学者に「終活」という解はない』連載第24回

「カッコいい大人」のあり方

昔、取った杵柄

50代の頃、どんなことを考えていたのか、その頃を振り返ってみると、思い浮かぶことのひとつが2000年に公開された映画『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』だ。

この映画の主人公は、1950年代に一世を風靡し、歴史の中に忘れ去られたキューバ実在のミュージシャンたちだ。米国の一線で活躍している音楽プロデューサーが、動向がわからなくなっていた彼らを探し出し、伝説のキューバ・バンドを再結成して、カーネギーホールでコンサートを行うまでのドキュメント映画である。

スペインによる植民地時代の古い建造物や、さびれた50年代のアメ車たちが道を占拠し闊歩している首都ハバナ。その近郊の街の中、92歳のボーカル兼ギタリストをはじめ、80代、70代のミュージシャンたちを次々に探し出していくと、ある者は音楽をやめ、ある者は細々と音楽を続け、一見、彼らには昔の華やかなりし頃の面影はなかった。

しかし、一旦彼らに楽器を持たせてみると、いまだに世界を熱狂させるメロディを奏で、リズムを刻むのだ。まさに昔取った杵柄である。映画の中では、彼らの演奏以外に、華やかだった頃の話や、おもて舞台から消えて現在まで人生をどのように送っていたのか、一人一人にインタビューしていた。

そのインタビューが実に清々しいのだ。その清々しさは、どこから来ているのか？それは、彼らが時の流れや国の事情を恨むことなく、また、他人や他国を羨んでもいないことに大きく起因していると思った。彼らはキューバの音楽、葉巻、ラム酒、友人、過ぎ去っていった恋人たち、家族、……と、その時、その時、自分の愛していたものを大切に生きてきたことを語り、その一方で、無いものや失ったものを嘆くことはなく、今現在は自分の周りにあるものへの愛で満たされていると語っていた。

これこそ、精神的に成熟した人間にしかできないことだと思った。彼らの根底に“音楽を演奏すれば超一流だ”という誇りがあるからなのか、自分の生き方や人生にまったくと言っていい程、惑いも悔いもない点が本当に「カッコいい大人」としか言いようのないものだった。

私はこの映画を見ながら、「自分も、“これをやったら、そんじょそこらの人には負けないよ”と自らに誇れるように、やり甲斐のある仕事（生業）を究めたい。それを貫いたうえで、あれこれ人生に欲張らず、その過程で大切だと思えるものは大切にしながら、年を重ね、“我が人生に悔いなし”と泰然としている成熟した大人になりたい」と思った。

日本の若者は大人の幸福感を押し付けられている

親（大人）のもつ教育観は、彼らの幸福観に他ならない。教育が貧しくなったのは、親（大人）の幸福観が貧しくなったからだ 遠藤周作（作家）

さらに、この映画『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』を見ながら、もうひとつ別のことを考えさせられもした。物質的には彼らより圧倒的に恵まれた生活をしている日本人の中に、あんなふうにイキイキした表情をした大人は意外と少ない。大人たちが希望や喜びのない生き方をしている社会だから、今の日本の若者たちは意欲が低く元気がないという当然の結果になっているのではないだろうか？多くの日本人には概して次の傾向があるかもしれない。

「40代、50代からもう老後のことを心配し始め、どこが痛い、疲れた、大変だと愚痴り始める。あの家はどうだ、あの人は自分より格上か格下かと他人との比較に神経を擦り減らす。他人の目を気にし、損得で物事を考え、マイナスのほうにばかり目をやって、自分の価値観でもって自分の人生を楽しもうとしていない」

私は50代になってから、数学教育に限らず教育全般に関する仕事が多くなっていたせいか、思いはさらに日本の教育に飛んだ。

当時、日本青少年研究所の調査報告で「他国に比べ、日本の若者は未来への夢や希望が低く、現状維持型である。自分の力で社会を良くし、自分で何かをやり遂げようという意欲が低く、他力本願的な傾向にある」という結果が指摘されていたが、若者たちの状況は単に大人社会の劣化コピーに過ぎないように思えてならなかった。

日本の多くの子どもたちが、何だかよくわからないままに、「偏差値の少しでも高い大学に入り、少しでも給料の高い安定職に就くのが賢い人生の歩み方だ」という価値観（大人たちの幸福観）を押し付けられ、低年齢から“大学に入るまでの試験で効率よく点数を上げる練習”にエネルギーを消耗させられている。

興味や疑問を抱いたことにじっくり取り組んだり、好きな本を思う存分読んだり、自分なりの仮説を立てて実験してみたり、他人と力を合わせて何かを築いていく体験をしてみることもさせてもらえない青春を過ごす。その結果、若者たちの多くが、未来への希望も挑戦心も低い“若年寄り”になってしまっているのではないだろうか？

“社会が必要としている能力”と、“学校や教育システムが育んできた能力”の間に近年齟齬が生じているにもかかわらず、日本人の多くが戦後信じてきた幸福のモデル（大人たちの幸福観）を今だに掲げ続けていることに、私は警鐘を鳴らしたいと、この映画を見ながら思った。

この映画を見てこんなことを考えていたことからも窺えるように、50代という時期は私にとって、「自分が没頭できそうなやり甲斐ある数学の新分野・離散幾何学」に向かって思いっきりアクセルを踏む一方、次々に、舞い込んでくる教育の仕事にもためらわずに奔走した期間だった。

