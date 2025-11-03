俳優の渡辺謙（66）が2日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。俳優・坂口健太郎（34）を自宅に招いた際の謎行動を明かした。

人気企画「インタビュアー林修」に登場した坂口。現在公開されている映画「盤上の向日葵」（監督熊澤尚人）で初共演した渡辺がVTRに登場。その撮影現場で渡辺が「もし時間があるなら夏は俺、もう休んでるから遊びにおいでよ」と自宅に誘った。

自宅に遊びに来た坂口の行動について「ちょっと森が見られるようなテラスがあるんですけど、ずーっとそこにいる」とし「で、見てたら…もう心が抜けてる」と、リラックスした様子だった。

そのため「どうしようかな…と思った」としつつ「“まあいいや。放っとこ”と思って」と、そのまま好きにさせた。すると「3時間ぐらいそこに。ボーっとしてた。しばらくして見ても同じ体勢で、ずーっとボーっとしてた」と微動だにしなかったことを明かした。

スタッフから「その時、何を考えていたのか。ちょっと知りたいですね」と言われると、渡辺は「いや、多分…空っぽだったと思う」と返して笑いを誘った。