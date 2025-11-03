Ì¼¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇÁ´Íî¤Á¤·¤Æ¤«¤é¡Ä¡ÖÂç³Ø¤ÇÅ¯³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡×43ºÐ¤ÎºÊ¤¬É×¤ÎÉâµ¤¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±³¡×¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á
2025Ç¯10·î31Æü¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÏÎ×»þ²ñ¤ò³«¤¡¢³ØÎòº¾¾Î¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë»ÔÄ¹¡Ê55ºÐ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë2ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÄ¹¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Ç¼º¿¦¤·¡¢50ÆüÆü°ÊÆâ¤Ë»ÔÄ¹Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ÔÄ¹¤ÏºÇ½ª³ØÎò¤òÂç³ØÂ´¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï½üÀÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬7·î¤ËÈ½ÌÀ¡£µ¿ÏÇ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¿»ÔµÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¡ÊÈ½ÌÀ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ë½üÀÒ¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤¬¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï¤³¤ì¤òµ¶¾Ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ÔÄ¹¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Î©¸õÊä¤Î¤È¤¤ËÂç³ØÂ´¶È¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Êó»ï¤ËÂ´¶È¤È¤Î¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÊó¤¸Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¾¯¤·¤â¤Î¤´¤È¤òÀ¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¤±¤É¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Î¤è¤¦¤Ë¸«±É¤«¤é±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ç¿¿¼Â¤òÌÀ³Î¤Ë¸À¤ï¤º¤Ë¤´¤Þ¤«¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¥ã¥ê¥¢10Ç¯°Ê¾å¡¢3000·ï°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»äÎ©ÃµÄå¡¦»³Â¼²Â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òµ¶¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤ÎÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ËµµÎö¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â³ØÎòº¾¾Î¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ×ÉØ¤Î´Ö¤Ç¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òµß¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï·Ù»¡´±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¿ÈÄ¹À©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¸³»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢ÃµÄå¤Î½¤¹Ô¤ËÆþ¤ë¡£ÃµÄå¤ÏÄ´ºº¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëº¤Æñ¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¯¡£»³Â¼¤µ¤ó¤ÏÁêÃÌ¤«¤éÄ´ºº¸å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ÍÍê¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤·¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÃµÄå¤¬¸«¤¿²ÈÂ²¤Î¾ÓÁü¡×¤È¤·¤Æ»³Â¼¤µ¤ó¤¬Ä´ºº¤·¤¿²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·Ï¢ºÜ¡ÖÃµÄå¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×¤Ï¡¢»³Â¼¤µ¤ó¤¬¿´¤Î¥±¥¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÎã¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ëº¤Æñ¤äÇº¤ß¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î¿´¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó»³Â¼¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï43ºÐ¤Î¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¡¦Íµ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤À¡£¡ÖÉ×¤¬¤Þ¤¿Éâµ¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤ÎÁê¼ê¤ÏËÜµ¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»³Â¼¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÁêÃÌ¤È¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±³¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Å¯³Ø¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤»¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤
Íµ»Ò¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î¸áÁ°9»þ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤¬º£Æü¤âÈà½÷¤Î²È¤«¤é½Ð¶Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢3»þ´Ö¸å¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼å¡¹¤·¤¤À¼¤È¼ÂºÝ¤ÎÍµ»Ò¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÆ¤À¤é¤±¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥¨¥Ã¥¸¤¬¸ú¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥ê¥à¤ÇÇØ¤¬¹â¤¯¡¢À°¤Ã¤¿ÍÆ»Ñ¤ÏÃÎÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤Ï½ñÅ¹°÷¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂç³Ø¤ÇÅ¯³Ø¤òÀì¹¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬³è¤«¤»¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2ºÐ¾å¤ÎÉ×¤È¤Ï¡¢»ä¤¬Âç³Ø»þÂå¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¶äºÂ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Â´¶È´Ö¶á¤Î22ºÐ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢±¡¤Ë¿Ê¤àµ¤ÎÏ¤â¤Ê¤¯¡¢Ãè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½Âå¥¢¡¼¥Èºî²È¤Î¸òÎ®²ñ¤ÇºÆ²ñ
É×¤ÏÅÔ»Ô³«È¯¤Î²ñ¼Ò¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢Åö»þ24ºÐ¡£´Ø·¸¤Î¸å¤â¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Î´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤»¤º¡¢Ç¯¤Ë1¡Á2²ó¤Û¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤¯´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤â·ë¶É¡¢½¢¿¦¤»¤º³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥È¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ø·¸¤Îºî²È¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¾µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢28ºÐ¤Î»þ¤ËÍÌ¾¤Ê¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Îºî²È¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¡¢É×¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¡£»ä¤Ï¤½¤Îºî²È¤µ¤ó¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤Ï»ä¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¿Í¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÍµ»Ò¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÁïÌÀ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÉ×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö°û¤ß²°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀèÆþ´Ñ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡¢Ç®¿´¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É×¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤«¤é¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÌ¾ÌçÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤Á´°÷¹â³ØÎò¡£Í·¤Ö½÷À¤ÈËÜµ¤¤Î½÷À¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢»ä¤¬½Ð¿ÈÂç³Ø¤ÇÅ¯³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÏÃ¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸òÎ®²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢É×¤Ï30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Æ¤«¤é·ëº§¤òµÞ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸øÇ§²ñ·×»Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª·»¤µ¤ó¤ÎºÊ¤¬´±Î½¤Ç¡¢À¯ºö¶ä¹Ô¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤Ç¤¹¡£Äà¤ê¹ç¤¤¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¤ï¤ê¼ï¤òºÊ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Íµ»Ò¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ï¡¢Âå¡¹´ØÅì¤ÎÃÏ¼ç¤Ç¡¢¿ÈÆâ¤«¤é¹ñ²ñµÄ°÷¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÈÉ×¤¬Éâµ¤
¡Ö¤¿¤À¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¡¢É×¤ÏÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÌ¼¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÉ×¤ÏÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÈÉâµ¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éâµ¤Áê¼ê¤â·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÉ×¤¬»ä¤ÎÉ×¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¤¿¤Î¤ò¡¢¤³¤Ã¤½¤ê½èÍý¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢É×¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¾¤Î½÷À¤ÎÂ¸ºß¤òµ¿¤¤¡¢·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
Ç¥¿±¤ä°é»ùÃæ¤ÎÉâµ¤¤Ï¡¢¸å¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÊ¤ÎÊý¤¬ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¡¢»È¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤«¤Ê¤êÀ©Ìó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢É×¤À¤±¤Ï¼«Í³¤ËÍ·¤Ó¡¢¤½¤ì¤¬Î¢ÀÚ¤ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ïº¬¿¼¤¤º¨¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤éºÊ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢»ä¤ÏÉ×¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¡È¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¡É¤ÈÉ×¤Ï¸À¤¤ÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤¬2¿ÍÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢É×¤ÏÌ¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬µß¤¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¡¢Ì¼¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤òÁ´Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢É×¤ÈÌ¼¤Î´Ö¤Ëµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦²ÈÂ²´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯È¾¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤äÀê¤¤»Õ¤ÎÀèÀ¸¤òÍê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬´Ø·¸¤¬°¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
Àê¤¤»Õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÇÎ¹¹Ô¤ò·×²è
8¥«·îÁ°¡¢Àê¤¤»Õ¤Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Á´°÷¤Ç±âÈþÂçÅç¤Ë¹Ô¤±¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Íµ»Ò¤µ¤ó¤¬¸£°ú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É×¤ÈÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬¸½ÃÏ¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤«·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉ×¤Ï¥¥ì¤¿¡£É×¤Ï¡ÈËÍ¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤â¥Û¥Æ¥ë¤â¼êÇÛ¤·¤¿¤·¡¢¶â¤Ï½Ð¤¹¡£¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï·¯¤Î»Å»ö¤À¡É¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼±âÈþÂçÅç¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤òµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Àê¤¤»Õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÊò¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀê¤¤»Õ¤Ë»È¤Ã¤¿¶â³Û¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢50Ëü±ß¤À¤ÈÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢É×¤Ï¡È¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡É¤È¡×
¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢É×¤Ï¤Û¤ÜÍµ»Ò¤µ¤ó¤òÌµ»ë¡£±âÈþ¤Ç¤ÏÌ¼¤À¤±¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ìë¤Þ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö2Çñ3Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ÈÌ¼¤Ï³¤µµ¤ò¸«¤ë¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Ì¡¼¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍ½Ìó¤·¤Æ2¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£»ä¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä¶ºÇÄã¤Ç¤·¤¿¡×
Àê¤¤»Õ¤Î¤â¤È¤â½Ð¶Ø¤Ë
Íµ»Ò¤µ¤ó¤ÏÅ¯³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁªÂò»è¤Ï¡ÖYES¡¦NO¡×¤Î2Âò¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Å¯³Ø¤Ï´ûÂ¸¤Î¾ï¼±¤òµ¿¤¤¡¢»ö¾Ý¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤Ä¤Ä¡¢¿¿Íý¤òÄÉµá¤¹¤ë³ØÌä¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¤´¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤ÈÁ´Á³¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Àê¤¤»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ÎÀê¤¤·ë²Ì¤¬¥Ï¥º¤ì¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤é½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤¬É×¤ÎÊý¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤¢¤È¡¢É×¤¬º£¤ÎÈà½÷¤ÈÌ¼¤ò²ñ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°é»ù¤Ï»ä¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Î±âÈþÎ¹¹Ô¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÚÆü¤Î¤É¤Á¤é¤«¡¢Ì¼¤ÈÉ×¤¬½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÄ«µ¢¤ê¡¢Ì¼¤òÏ¢¤ì¤¿³°½Ð¤Ê¤É¡¢É×¤ÏÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Î¥º§¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Áá¤á¤Ë¾Úµò¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¡¢É×¤ÏÍÀÕÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÊÃ±¤ËÎ¥º§¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Íµ»Ò¤µ¤ó¤Î·î¼ý¤Ï10Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤ò´Þ¤á¤¿À¸³èÈñ¤ÎÁ´³Û¤òÉ×¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íµ»Ò¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤À¤±¤ÇÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸·¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÄ´ºº¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÃæ³Ø¼õ¸³¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î´Ö¤ËµµÎö¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·²¿¤«¤ËÄ©¤ó¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£Íµ»Ò¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢É×¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÌ¾Ìç¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢É×¤Î²ÈÂ²°ìÆ±¤½¤¦¤¤¤¦³ØÎò¤À¡£¡Ö³ØÎò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²¤Î´Ö¤Ë¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸åÊÔ¡Ö¡Ö¥ä¥Ä¤Ï¹âÂ´¤À¡×43ºÐ¤ÎºÊ¤¬°ÍÍê¤·¤¿45ºÐ¡ÖÌ¾ÌçÂçÂ´¡×É×¤ÎÉâµ¤Ä´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¡×¡×¤Ë¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ö¥ä¥Ä¤Ï¹âÂ´¤À¡×43ºÐ¤ÎºÊ¤¬°ÍÍê¤·¤¿45ºÐ¡ÖÌ¾ÌçÂçÂ´¡×É×¤ÎÉâµ¤Ä´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¡×