俳優クォン・サンウと美人奥様ソン・テヨンの息子、高身長イケメンでスポーツも万能!? 夫婦で自慢話止まらず

今年で結婚17年目となる俳優クォン・サンウと女優ソン・テヨン夫婦が、息子ルクヒの運動神経を自慢げに語った。

ソン・テヨンは11月1日、個人YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」に「アメリカ5年目のソン・テヨンが韓国を恋しく思う時に食べる“これ”（秋にぜひ食べてみて）」というタイトルの動画を公開した。

動画では夫婦が食事をしながらトークをする様子が繰り広げられたなか、ソン・テヨンが「ルクヒが本当に面白かった。学校の陸上コーチから“陸上をやらないか”とスカウトされた」とし、現在16歳の長男ルクヒの身体能力の高さについて語る。

すると、クォン・サンウも「先輩からも連絡をもらったらしい。陸上チームに入ってほしいって。大会で優勝する子が100mを11.2〜11.3秒で走るそうだが、ルクヒは11.4秒だ」と誇らしげに話した。

また、ソン・テヨンは「サッカーの試合があって、ルクヒの学校が勝った。試合後、相手チームのコーチがルクヒのところに来て“自分のチームにもあんなに速い選手が欲しい”と言っていたそうだ」と、相手チームの監督まで感心したエピソードを披露した。

夫婦は息子の姿に自らの学生時代を重ね、「私たちも走るのは得意だった」と笑いながら回想。クォン・サンウは「“情熱マン”だ。とてつもない」と嬉しそうな表情を見せた。

そんなクォン・サンウは続けて、「この前、ボストンのサッカーキャンプに行った時も驚いた。5時間運転して移動したのに、ホテルの部屋に入るなり机に座ってノートパソコンを開いた。ゲームでもするのかと思ったら、試験勉強をしていたんだ」と、学業にも真面目に取り組む息子の様子を伝えた。これにソン・テヨンは「やるべき時にはちゃんとやる」と微笑んでいた。

2008年の結婚から今年で17年目となるクォン・サンウとソン・テヨン夫婦。2人の間には2009年に長男ルクヒ、2015年に長女リホが生まれているが、ソン・テヨンは今年2月に自身のユーチューブでルクヒの身長が“180cm”まで伸びたと明かし、ファンの注目を集めていた。

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。