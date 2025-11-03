「”脳みそ”を喰らう姿を見たら、甘い考えは吹き飛ぶよ」殺人クマと対峙した猟師の不満、国と現場の《あまりに大きな温度差》

クマによる人的被害が全国で相次ぐ中、すでに、今年クマに襲われて死亡した人の数は過去最悪の12人にまで上っている（10月30日時点）。一連の深刻な被害を受けて、ついに政府も重い腰をあげ、関係閣僚会議を開催。11月中旬までに緊急のクマ対策パッケージをとりまとめることを決定した。

だが、日夜クマの駆除に追われている猟友会の人間に言わせれば、これまでの経緯も踏まえて「国の対応にはまったく期待できない」という。なぜ彼らはそこまでの不信感を抱くに至ったのか――。

データがすべてではない

以下は、今回取材に応じてくれた、ある猟師の主張だ。その言葉の節々には、熊がどれだけ恐ろしい生き物か、にもかかわらず、これまで甘い対応しかしてこなかった国や自治体への怒りが込められていた。

環境省は長年、自然動物保護重視の政策をとり続けてきていました。我々狩猟者の権利は認めつつも基本的には野生動物の保護を理由に上限を設けて最低限しか撃つなという政策だった。

彼らは、その野生動物たちが人間が計り知れない恩恵を受けている自然環境の重要な構成員だとし、捕獲数の増加と野生動物の総数が減っているというデータを示してくる。確かに野生動物との共生は美しい文句だ。それができれば素晴らしいと思います。

素人はデータと聞くと、正確な数値だと誰もが思う。それは自分たちでもそうだ。でも考えてみてください、山の猪や鹿、熊の生息数などどうやって調べるんだ。奥山に人が入れるか。雌熊がどれだけいて、どれだけ子熊が増えて、どれだけが自然死してなど誰にも分からないんだよ。

農作物被害が減っていると言っても、そもそもの農家数が減っているわけだし、数値を示されると人はコロリと信じてしまうんだ。そういうデータに騙されるなと強く言いたい。里山での暮らしは都会にいてパソコンをいじっている人間には決して理解はできないと思う。

身近に熊の危険を感じて、犬の散歩にもいけないのがここでの日常なんだ。普通に生活ができないのが現状なんだよ。熊だけではない、猪も鹿も増えていることは実感として感じているのです。

山では餌の奪い合いが起きている。木の実が少ないから熊は腐った木や土の中をほじくり返して昆虫の幼虫、木の皮や葉、山菜なども食べている。生存本能というものは行動原理の一番大きなものだ。生きるために、小熊を育てるために熊は危険な市街区域であっても生きるために餌をとろうとする。それが本能なのです。

「獣の本能を軽く見過ぎなんだよ」

熊は子供のうちは可愛い。白目をクリクリさせて左右に体を揺すりながら歩く姿からは害獣とは思えないことも分かる。しかし、成獣になれば場合によっては人間も飼い犬も作物も全て餌になる。

熊に襲われた動物は、まず動きを止められてから、まだ呼吸して生きているまま腹を破られて内臓から食べられる。それから頭蓋骨を割って脳みそを食べる。肉は少し腐らせてからゆっくり食べる。獣の本能というのはそんなものだ。

以前、八幡平（岩手県）の熊牧場で飼育しているヒグマに人間が喰い殺された事件があっただろう。経営状態も悪化し、働き手が最低限しかおらず、餌もギリギリしか与えられない飢餓状態に陥っていたクマが雪の壁を伝わって脱走した。

そのことを知らない女性従業員達がバケツに餌を入れて持ってきたところを襲われた。身体よりも大きなヒグマに襲われる。その時の彼女達の恐怖を想像してみたことあるか。経営管理のできない人間が悪いのは間違いないが、獣の本能を軽く見過ぎなんだ。

連絡を受けて最初に到着した消防と猟師は生きたままヒグマに喰われている女性の姿を間近に見ているんだよ。よほど腹を空かしていたんだろう、ヒグマは女性の体から溢れた血液も残さずに食い尽くした。血の跡など何も残さなかった。ヒグマは雪の上に溢れていた赤い血液も雪ごと喰ったんだ。それだけ腹を減らしていたんだよ。

それでも発砲許可が出てないから我々は撃てないんだ。誰もヒグマを撃った経験はない。使用する銃弾などツキノワグマとは違うんだよ。警察は遠くの安全な場所に陣取って我々を監視するように待機するだけだ。

抜本的な対策を後回しにしている限りは…

我々は喰われ続ける女性を遠巻きにして見るしかなかったんだよ。その間、悠々とヒグマは入れ替わり立ち替わり女性の遺体を貪ったんだ。女性達の遺体はもうほんの少ししか残っていなかった。

その場にいた人間や、熊に喰われた女性の家族や親戚の、その気持ちを想像してほしい。当時はそのことを誰にも伝えられなかったが、熊を守れと連呼している人たちにこそその実態を知ってもらいたい。

熊は子供のうちは可愛いかもしれないが、成獣になれば人間も餌になる。このことだけは都会の人たちにも知ってもらいたい。可哀想だから熊を撃つなという意見は最もだ。でも、身近に熊がいるところに住んでみろ。そんなことひっくり返っても言えないよ。

猟師への取材後、熊出没の多い地域の自治体職員にも話を聞くと、「熊はもうすぐ冬眠します。もう少しの辛抱です」と、本音の言葉であるなら張り倒したくなるような軽口を叩いた。

予算の問題があるのかもしれないが、熊に怯える住民の心情を無視し、抜本的な対策を後回しにするような物言いは、心通わない上位下達の官僚的な言い分であろう。このままでは人里に現れる熊は増え続け、人的被害が拡大していくばかりだ。

里に出てきた熊を撃つことに終始していては、猟友会も住民も警察も自治体職員も関係する誰もが消耗するだけだろう。国民の生命や国土を守るのが国の役割でもあるのなら抜本的な対策が今まさに求められている。

