国民的詩人・谷川俊太郎が「意味を拾って川へ捨てた」本当の理由…あえて「片仮名」で綴った「タマシヒ」の「謎」

現代の「国民的詩人」と呼ばれ、2024年11月に92歳の生涯を閉じた谷川俊太郎。その作品はなぜ、広く受け入れられているのか。難解ではない現代詩、平明であることを基調とする谷川の作品は、現代詩への問い、あるいは詩とは何か、ことばとは何か、というさらに高次の問いになっている。谷川の作品をこよなく愛した日本語学者が、様々な角度から観察し、分析した、光文社新書『谷川俊太郎の日本語』。刊行を記念し、「第二章 白い詩人――仮名で書く」より一部を公開する。

正書法がない日本語

「正書法（orthography）」とは、ある語を文字化するにあたって、文字化のしかたが一つしかないということです。そのたった一つしかない文字化が「正しい書き方」で、それ以外の文字化はない、それ以外の文字化はみんな誤りだ、というのが、「正書法」がある、という状態です。

日本語で「カワ（川）」と発音している語にあたる語は、英語では「リバー」ですが、その語は「river」のようにアルファベットを並べて書きます。これ以外の文字化のしかたはありません。「river」が正しく、もしも「beaver」と書いたとすると、それは間違っていることになります。正しいか、間違っているかが決められるのが、「正書法」がある、ということです。

日本語の場合、英語「river」にあたる日本語を、平仮名で「かわ」と文字化してもいいですし、片仮名で「カワ」と文字化してもいい。漢字を使って「川」あるいは「河」と文字化してもいい。

つまり一つの語を文字化するにあたって、複数の文字化のしかたがあります。それは、文字化につねに選択肢があるということでもあります。「かわ」は正しいが、「河」は間違っている、ということではないですね。

したがって、日本語には「正書法」がないということになります。「正書法がない」というと、なんだか「だめだな」という感じになるかもしれません。しかし、そういうことではないのです。

正書法がないことで、よいこともある

仮名は9世紀末頃にはうまれていたと考えられています。仮名がうまれてからは、日本語は、文字化のための文字として、表意文字である漢字と、表音文字である仮名とを使っています。

表意文字である漢字は、「表意＝意味を喚起すること」にたけていて、表音文字である仮名は、「音をあらわすこと」にたけています。漢字は「意味担当」、仮名は「発音担当」といってよいでしょう。

文章を文字化する時に、漢字を多く使うと、印刷された頁が黒っぽくみえ、仮名を多く使うと、印刷された頁が白っぽくみえます。

日本語は、このように、タイプの異なる二種類の文字を文字化に際して使っています。したがって、選択肢がつねにあることになります。漢字を使って文字化すると、意味はわかりやすいですが、語の発音がわかりにくくなることがあります。仮名を使って文字化すると、発音はわかりやすいですが、語の意味がぱっとはわからないことがあります。

「正書法」がないことを「だめだな」と思う必要もありませんが、選択肢があることについて、「だから日本語は素晴らしい！」と思いすぎることもよくないでしょう。そういう言語なのだ、と冷静に受け止めておくことにしましょう。

漢字と片仮名、平仮名は世代が違う？

谷川俊太郎の最初の詩集である『二十億光年の孤独』（1952年、創元社）に収められた「世代」という三連から成る作品の第一連、第二連をあげてみましょう。

世代

――詩をかいていて僕は感じた

漢字はだまつている

カタカナはだまつていない

カタカナは幼く明るく叫びをあげる

アカサタナハマヤラワ

漢字はだまつている

ひらがなはだまつていない

ひらがなはしとやかに囁きかける

いろはにほへとちりぬるを

漢字は黙っているが、片仮名、平仮名は黙っていないというのは、漢字が「意味担当」で、仮名が「発音担当」ということと同じことです。

漢字をみても、すぐにその漢字があらわしている語の発音がわからないことがあります。それが「漢字はだまつている」だと思います。

一方、片仮名や平仮名は、みればすぐに発音がわかりますから、「だまつていない」のですね。そして、谷川俊太郎は、第一連で片仮名を話題にし、第二連で平仮名を話題にしています。谷川俊太郎は片仮名に「幼さ・元気のよさ」、平仮名には「しとやか」さ、落ち着きを感じているようですね。

「幼さ」は「うまれたばかり」と言い換えてもいいかもしれません。あるいはまた「太古」とか「原始・始原」とか「むかしむかし」という意味のことばと置き換えてもいいかもしれません。

この作品は「世代」と名づけられています。それは、9世紀末頃に仮名がうまれるまで、日本語は漢字のみによって文字化されていた、漢字にはそういう「世代」の記憶がプリントされていて、漢字と片仮名や平仮名とは「世代」が違うと思っているのかもしれません。文字に歴史そのものが刻み込まれているということでしょうか。

コトバとコトバの隙間に隠れている「タマシヒ」を探して

谷川俊太郎は「意味を拾って川へ捨てた」（「2 意味」「道を歩いていると」『詩の本』2009年、集英社）といっていますが、谷川俊太郎には、平仮名のみを使っている作品がたくさんあります。

2014年に、川島小鳥の写真と谷川俊太郎の詩による『おやすみ神たち』（ナナロク社）が出版されています。表紙には、「この世での故郷の先に／あの世での故郷があるのではないか／タマシヒは多分それを知っている」と印刷されており、表紙の写真の中央には、右方向に走っていく鳥が映っています。裏表紙には、「タマシヒは眠ることがあるのだろうか」と印刷されています。

この本に収められている谷川俊太郎の詩作品には、「タマシイ（魂）」ということばがたくさん使われていますが、すべて「タマシヒ」と書かれています。「魂」でも「たましい」でも「たましひ」でもなく、「タマシヒ」です。

片仮名で書かれている「タマシヒ」は、「うまれたばかり」の、あるいは生まれる以前の「原始・始原」の「タマシイ」ということでしょう。「タマシイ」ではなく、いわゆる「歴史的仮名づかい」で「タマシヒ」と書かれていることも、「古い＝原始」ということとつながっているのではないでしょうか。

「タマシヒ」は、谷川俊太郎が追い続けている特別な「タマシイ」だと思います。

この本に収められている「おやすみ神たち」には、「神はどこにでもいるが／葉っぱや空や土塊（つちくれ）や赤んぼにひそんでいるから／私はわざと名前を呼んでやらない／名づけると神も人間そっくりになって／すぐ互いに争い始めるから」「コトバとコトバの隙間（すきま）が神の隠れ家／人々の自分勝手な祈りの喧噪をよそに／名無しの神たちはまどろんでいる／彼ないし彼女らの創造すべきものはもう何も無い／人間が後から後からあれこれ製造し続けるから」とあります。

この「名無しの神たち」は、「タマシヒ」と限りなくちかいように思います。そうだとすると、「コトバとコトバの隙間」に隠れている、つまり「コトバ」では形を与えることができない、「名づける」ことができない「もの」が、「名無しの神たち」であり、「タマシヒ」であるのではないでしょうか。それを谷川俊太郎はずっと探し続けているのではないでしょうか。そうした「もの」を探し求める気持ちが、谷川俊太郎の作品なのではないでしょうか。

「失題」という作品には、「言い足りないのがいい／いやむしろ／言わないでいい」「コトバを自分の肚（はら）に収めて／熟成を待つ」「静かに／深く／黙っている／コトバから生まれる力」とあります。

詩人はことば＝言語によって作品を形づくるしかありません。ですから、「コトバ」では形を与えることができない「もの」も、結局はことばを使って探し、ことばを使って作品にするしかありません。だから、谷川俊太郎は、ことばの「熟成」を待って、耳をすましてことばの声を聞こうとしているのだと思います。

さて、『おやすみ神たち』には「ひらがな」というタイトルの作品が収められています。

ひらがな

いつかだれかがどこかからきて

いつかだれかがどこかへきえてゆく

いつかがいつかどこかがどこか

だれかがだれかだれにもきめられない

とりがいちわくもりぞらをとんでゆく

とおくにやまなみがそびえているらしい

ここからはみえない

こんなふうにタマシヒはひらがなにやどっています

「だれかがだれかだれにもきめられない」などは、『ことばあそびうた』の「いるかいないかいないかいるか」（「いるか」）を思わせますね。やはり谷川俊太郎は「タマシヒ」は片仮名ではなく、「ひらがな」に宿っていると思っているようです。

