実は自民党は「右派政党」ではない！多くの人が勘違いしている高市政権が日本維新の会と連立した「本当の理由」

10月26日にマレーシアで開かれたASEAN首脳会議を皮切りに、同28日の日米首脳会談、同30日の日韓首脳会談、同31日の日中首脳会談と、怒濤の外交スケジュールを無事にこなした高市早苗総理。しかし、その足元を見れば政権基盤は脆弱そのもの。延命のためになりふりかまわず突き進む彼女に、未来はあるのかー。

久江雅彦（共同通信社特別編集委員）

ひさえ・まさひこ／'63年、千葉県生まれ。早稲田大学を卒業後、毎日新聞社を経て、'92年に共同通信社に入社。ワシントン特派員、政治部担当部長、整理部長などを経て、'24年より現職。著書に『日本の国防』など

中北浩爾（中央大学法学部教授）

なかきた・こうじ／'68年、三重県生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程中途退学。博士（法学）。専門は日本政治史。立教大学法学部教授などを経て現在、中央大学法学部教授。著書に『自公政権とは何か』など

日本保守党やN国にまで声をかけて数合わせに奔走

久江：10月21日の臨時国会で自民党の高市早苗さんが首班指名され、日本初の女性総理が誕生しました。中北先生は高市政権の誕生をどのように見ていますか。

中北：高市さんにとっては、順風満帆の船出とは言えないでしょう。そもそもここに至るまでが大変でした。

まず想定外だったのが、公明党の連立離脱です。自民党総裁になれたはいいけれど、総理になれるかどうかすら危うくなった。そこで、公明党に代わり、野党に首班指名での協力を要請しました。日本維新の会はもちろん、参政党や日本保守党、NHKから国民を守る党にまで声をかけた。

久江：背に腹は代えられないと、とにかく数合わせに奔走していましたね。

中北：維新からすれば、大阪・関西万博も終わって次に打ち出すものが必要でした。そこで副首都構想や社会保険料引き下げといった主張に舵を切る。政策実現のためには自民党との協力が不可欠です。

自民党に源流を持つ維新との連立の行方

久江：維新の自民党への接近は、今年のお盆ごろから始まっていました。維新は7月の参院選で大敗し、執行部を一新。吉村洋文代表はそのままですが、共同代表は前原誠司さんから藤田文武さんに替わって、遠藤敬さんが国対委員長に再登板し、中司宏さんが幹事長に就任しました。この新執行部のメンバーは馬場伸幸前代表に近く、自民党とも親しい。選挙に負け、ある意味、地域政党に回帰してしまった維新ですが、このピンチをチャンスに変えるべく、自民党に乗っかり、政策実現を旗印にしようと決めた。そこで水面下で次期総裁と目されていた小泉進次郎さんサイドと接触していたのです。

ところが、一緒にやるはずの相手が敗れていなくなった。でも「台本」はすでに用意してある。これをそのまま使う形で、高市さんとの連立協議に臨んだのです。遠藤さんと高市さんはもともと繋がりがあり、電話でやりとりしていました。

中北：ただ維新も自民党に取り込まれないよう、独自性を出そうとする可能性がありますよね。自自公連立政権の時には、自由党の小沢一郎代表が、自民党が飲めないような政策ばかり投げ込んで、結局、自由党は連立離脱してしまった。これと同じことが起きてもおかしくありません。

実際、維新は改革のセンターピンだと言って国会議員の定数の1割削減を打ち出しました。

ところが、自民党との合意では定数削減について臨時国会での「成立を目指す」とトーンダウンさせました。しかも、衆議院だけで、参議院には手を付けない。かつての小沢自由党のような気概があるかといえば、そのようには見えません。それなのに、閣外協力という半身の構え。維新の全体の戦略が見えないというのが実際だと思います。

久江：維新の根っこは自民党なんですよ。その昔、馬場さんは自民党の中山太郎元衆院議員の公設秘書だったし、市議時代は自民党に所属していました。遠藤さんも同じく中山さんの後援会の青年局長で、自民党から衆院選で出馬すべく支部長を務めていました。

ただ維新をブランド化していくために、人気者の橋下徹さんを前面に持ってきて改革保守を掲げ、しがらみからの脱却を演出した。

でも源流が自民党であることには変わりない。今回、馬場さんや遠藤さんが実権を握ったことで、自民党との連立への道が開かれました。

そもそも自民党は「右派政党」ではない

中北：維新といえば、橋下さんの身を切る改革や行政改革を思い浮かべる人が多いと思いますが、原点はそこではないということですね。

久江：維新は立憲民主党や国民民主党のような労働組合が基盤の政党ではなく、公明党のような宗教政党でもなく、日本共産党のようなイデオロギー政党でもない。キャッチオールパーティ、包括政党という点では自民党と同じなのです。つまり、「幕の内弁当」方式です。

しかし、そんな自民党の中で清和政策研究会（旧安倍派）だけが唯一、反共産主義的な色彩を帯びていた。要は幕の内弁当の酸っぱい梅干しだったわけです。'09年に自民党が下野した際、安倍晋三さんの周辺がこの政治色を強く打ち出すようになって、右寄りの政党になったんです。

だから、自民党を右派的な政党と勘違いしている人が多いのですが、そうじゃない。数合わせのためならなんでも飲み込んでしまえ、というのが本来の姿で、そんな自民党と維新がくっつくのは自然な流れだと思います。

中北：なるほど。高市政権はなんとか維新の閣外協力をとりつけ、連立政権が発足しました。とはいえ、維新にこれまでの公明党のような役割を期待できるかといえば、それはなかなか難しいのではないでしょうか。

大きな違いは、公明党には創価学会という支持団体がありますが、維新にはそれがない点です。これまで多くの自民党議員が学会員に選挙を支援してもらっていましたが、それがなくなってしまう。

また政策決定においても、公明党はガバナンスが効いており意思が統一されていた。一方、維新はそこらへんが徹底されていない。閣外協力についても、吉村洋文代表と藤田文武共同代表で温度差があったり、いきなり分裂するなんてことも起こり得ます。しばらくは不安定な状態が続くでしょう。

「週刊現代」2025年11月10日号より

