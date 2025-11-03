ダイビング中にイルカ に遭遇！三井ホーム株式会社・野島秀敏社長の休日の過ごし方

１９７４年設立。木造の注文住宅をはじめ、木造マンションや木造医院建築、賃貸・土地活用や設計施工など、さまざまな事業を展開する。社長を務める野島秀敏氏（62歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

代表取締役社長

野島秀敏

63年、兵庫県生まれ。慶應義塾大学経済学部を卒業後、88年に三井不動産入社。13年、三井不動産レジデンシャル企画経理部長。15年、同社東京オリンピック・パラリンピック選手村事業部長。20年、三井ホーム取締役常務執行役員。24年、同社取締役専務執行役員。25年４月より現職。

ダイビング中にイルカが来てくれた

ダイビングを楽しむようになって、もう30年近くになります。妻と一緒に伊豆に行ったり、沖縄に行ったり。与那国島でハンマーヘッドシャークの群れに遭遇したこともあります。一度、行ってみたかったのが小笠原で、60歳を過ぎて初めて行きました。空港がないので、船でちょうど24時間。父島など、いろんな島に遠征して潜ります。

もともとダイビングには興味があったんですが、ハワイでライセンスを取ったのは33歳のとき。子どもがまだ幼かったので、妻と交互に面倒を見て、それぞれが取りに行って。

私は深いところまで潜れるアドバンスというライセンスまで取ったんですが、どちらが上なのかもわからない、音も静かな宇宙空間のような世界がとても気持ち良かったんです。以来、すっかり好きになり、年に数回、必ず行っています。

少しずつ潜れるようになると、やっぱりもっと魚が見たくなる。スキルがないときは、それほど深くないところで魚を見て満足していたんですが、だんだんスキルが上がるとともに大きな魚が見たくなっていくんですね。

そうすると、また新しい体験ができて、どんどん楽しくなっていく。

伊豆や沖縄ももちろん素晴らしいんですが、小笠原はまだ手つかずの自然が残っていると聞いていました。実際、海が元気というか、魚も多いし、大きいし、いろんな種類がいて、本当に素晴らしいんです。

去年の小笠原では、ダイビング中にイルカが来てくれて、一緒にいるところを動画に撮りました。海の中は、遠くまで音が響くんです。あとで見てみると、イルカがキューキュー鳴いていたりする。地上とはまったく違う世界ですが、私には本当に心地いいんです。

今年の夏休みには、３度目となる小笠原諸島へのダイビングに向かいました。父島から船で１時間半ほど行ったところにある嫁島にも行きました。真ん中に穴が開いている岩の下は洞窟になっていて、そこにイソマグロがぐるぐる回っているんです。

海況が安定していないと行けないんですが、幸運なことに行くことができました。

心地よい自分の時間を作れる環境を

小笠原の海は、やはりちょっと他の海とは違います。ただ、行くには時間かかるんです。午前11時に竹芝桟橋を出ると、父島到着は翌日の11時。帰りは15時半に出ると、竹芝到着は15時半。

しかも夏の時期だけは往復していますが、それ以外は３日ほど停まっていて、同じ船で帰ってきます。

11時に到着して宿に入って準備が終わると、午後に２本、まずは潜ります。これは、来た人たちが、どれくらいのスキルなのかをレベルチェックするんですね。それで翌日からのスケジュールが決まる。

海の状態が良ければ、１時間、２時間とかけて遠いところまで行くこともありますし、島周りでもダイビングはとても楽しいです。そして帰りの日にも午前中は潜って、15時半の船に乗って帰る。

飛行機は体に窒素が溜まるので、ダイビングの直後に飛行機に乗ることはできません。高度が高いところに行くのもそうですが、減圧で身体に大きなダメージを与えてしまう。

だから、沖縄に行くときは飛行機で戻ってきますから、帰りの日の午前中は潜れません。しかし、船は関係がないので、船に乗る直前まで２本、潜っています。

海の中で魚を見ていると、一生懸命、生きているんです。しかも、生きることしかおそらく考えていない。一方で人間は、いろんなことを考えてしまうわけですよね。

それこそ余計なことを考えると、本来、野生で生物が持っている感覚が、どんどん退化していくような気がします。

海の中に入ると、それをすべて働かさないと命も危ない。だから、自分の中で閉ざされた、動物としてのいろんな感覚が取り戻せるんだと思っているんです。なんとなく、ですけど。

ダイビングに行かない休日も、自然に触れるのが好きですね。ドライブで山に行ったりもします。自分と向き合って、リラックスできる時間が好きなんだと思います。心地よい自分の時間を作れる環境に身を置くようにしていますね。

木造建築でナンバーワンを目指そう

自分の手がけたものが形に残る仕事がしたい、目に見えるような仕事をしてみたい、と選んだのが、総合デベロッパーでした。何もないところから街づくりを進めていこう、という取り組みは、とても興味を持ちました。

あとは、あまり人数の多くない会社に行きたかったということもあります。人数の少ない会社に行きたかった。そうなると、採用人数も少ないわけですが、運よく第一志望の三井不動産に入ることができました。

主に土地を買う仕事を中心にキャリアを重ねました。マンションの用地を買うところから、やがて再開発を手がけるようになります。築地の聖路加レジデンスなどの開発にも従事しました。

その後、三井不動産レジデンシャルで初めて経営企画の仕事をし、三井ホームに来てからも経営企画的な仕事を５年間、担当しました。

三井ホームは50年以上の歴史を持つ会社です。個人のお客さまが自由に家を建てられる注文住宅の事業を中心に展開してきました。今は、もう少し身近に三井ホームの家を感じていただけるような商品を、ということで三井ホームセレクトという事業もスタートさせています。ゼロから作るというだけではなく、間取りを選べたり、仕様を選べたり、設備を選べたりすることで、価格もすぐにわかるという商品です。

また、脱炭素が叫ばれ、木でモノづくりをしていこうという流れの中、木造マンションに注目いただいています。北米などでは木造で６階建て、７階建ての建物も珍しくありませんが、日本の場合は、耐火基準が厳しい。そんな中、「MOCXION（モクシオン）」というシリーズを展開させることができました。木造建築でナンバーワンになれるような会社を目指そうと、取り組みを進めています。

長く本社は新宿にありましたが、2024年に新木場に移転しました。グループ会社がたくさんありましたが、拠点がバラバラになっていて、関係会社も含めた本社機能を一箇所に集めたい、という考えがそもそもありました。

新木場は、木に関わる会社がたくさん集まっているエリアです。木造建築を手掛けている私たちとしては、とても親和性が高い場所でもあります。

通勤という点では大きく変わりますので心配もありましたが、何よりオフィスが新しくなり、社員からはいい評判をもらっています。

社長の月曜日

仕事で使うものと、自分用のものと、２台のｉＰａｄを常に持ち歩いています。会社の会議で資料を見ながら、自分用でサッと検索をしてみたり、メモを残してみたり。また、気になる記事なども、自分用に蓄積しています。ダイビングで撮った写真なども、そこに入っていますね。60歳になったとき、一緒に仕事をしていたメンバーが赤いカバーをプレゼントしてくれまして。今もお気に入りで使っています。

