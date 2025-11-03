【校閲クイズ】「大会で敗れてからというもの、むこう２年間努力し続けてきた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「大会で敗れてからというもの、むこう２年間努力し続けてきた」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

「むこう」は未来の時間について使う言葉で、「今後。これから先」（デジタル大辞泉）の意となります。ここでは、努力し続けてきた、と過去の話なので、「それから」などとするのがよいでしょう。

× 「大会で敗れてからというもの、むこう２年間努力し続けてきた」

〇 「大会で敗れてからというもの、それから２年間努力し続けてきた」

【校閲クイズ】「その光景を見た瞬間、まんじりともせず口を空けて固まった」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？