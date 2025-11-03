湖西ベースボールフェスタが２日、湖西球場で行われた。能登半島の復興支援を目的に今春センバツ出場校の日本航空石川、輪島などを招待し、県内高校が交流試合を行った。高校野球では来年の公式戦から、部員の新たな出場機会の創出や、熱中症など投手の健康対策推進などが目的で、指名打者制（ＤＨ制）が採用されることが決まっており、各校が準備を進めていた。

浜松商は日本航空石川戦（０●１７）で、３投手の打席に代わり、背番号３の亀谷達也（１年）を「８番・ＤＨ」で起用した。直近の数試合で採用したという戸塚和也監督（５２）は「いろんな選手を試せる」とメリットを強調した。ＤＨ制による打席回避は、投手のみに限定されているが、打撃力もある投手もいるため「野手にＤＨを使用できるとさらにありがたい」と言葉を続けた。この日先発した片山颯人（１年）は「打撃や、出塁によるスタミナ消費がないので、投球に専念できる」と感謝する。

第２試合では、湖西と日本航空石川が対戦（１●１２）した。選手の出場機会を増やすため練習試合で採用していたという湖西の斎藤哲男監督（５３）は「これまで相手校が了承しても審判が認めないケースもあった。今は受け入れられている」と環境の変化を実感していた。（伊藤 明日香）