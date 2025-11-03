第６１回京王杯２歳ステークス・Ｇ２は１１月８日、東京競馬場の芝１４００メートルで行われる。

ダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）はキャリア３戦目の前々走で勝ち上がった。行きたい馬を行かせて好位からリズムよく運ぶと、直線はラスト１ハロンで前をとらえて最後は３馬身突き放す圧勝。前走のもみじＳは０秒１差の２着に敗れたが、後続には５馬身差。この２戦と同じ１４００メートルは好材料で十分に重賞初制覇を狙える位置にいる。

レッドスティンガー（牡２歳、美浦・矢嶋大樹厩舎、父レッドファルクス）はデビューから〈２〉《１》〈２〉着。まだ心身で若さを残す現状だがレースセンスがよく、前走も勝ち馬に交わされて厳しい形になってからも止まらず伸びていた。その前走と同じ舞台で戦えるメリットを生かしてタイトルを狙う。

ユウファラオ（牡２歳、栗東・森秀行厩舎、父アメリカンファラオ）は１２００メートルのオープンで〈３〉〈２〉着の実績。前走はマイルへの距離延長だったが０秒６差と大きくは負けておらず、１ハロン短縮の今回は粘りが増しそうだ。