東京と京都は「半分以上が外人客」…【訪日観光客過去最高】の時代に注目したい「外国人が少ない地域」

訪日外国人観光客は過去最高

国土交通省観光庁によると、2024年の訪日外国人観光客はコロナ前を上回る過去最高の3687万人148人。しかも、今年上半期は2151万8100人で昨年をさらに上回ることが確実視されている。

日本中が大勢の訪日外国人で賑わい、東京や大阪などの大都市、地方の観光地も外国人だらけ。その様子は連日のようにメディアで報じられ、自分の生活圏でも外国人旅行者を見かけるようになり、インバウンド復活を肌で感じている人も多いだろう。

ただし、観光地によっては外国人旅行者が殺到。盆・正月や連休など日本の暦に関係なく彼らで溢れかえり、そうした観光地への旅行を敬遠する日本人が急増しているという。その代表格が京都や奈良。特に初めて訪れた訪日外国人観光客はその大半が必ず訪れる定番スポットとなっており、現地のホテル稼働率は大幅に上昇。宿泊料金も全国平均を上回る高騰ぶりを見せ、かつては中学校・高校の修学旅行の定番だったが、現在は避ける学校も増えている。

ちなみに国土交通省観光庁は、毎月『宿泊統計調査』の中で延べ外国人宿泊客の数を公表しているが、今年1〜7月でもっとも多かったのは東京都の3502.9万人。2位以降は、大阪府（1477.5万人）、京都府（1084.2万人）、北海道（786.9万人）、沖縄県（490.0万人）と続き、概ね予想通りの結果と言える。

外国人宿泊客が少ない地域は？

では、逆に外国人宿泊客が少ない地域はどうだろうか？ もっとも少なかったのは、島根県の6万320人。続いて福井県（6万7190人）、秋田県と高知県が（8万210人）、山口県（9万7260人）と上位5都道府県とは圧倒的な開きがある。

一方、日本人も含む、全体の延べ宿泊者数に占める外国人宿泊客の割合も同調査の統計をもとに算出。すると、1位はやはり東京都で57.0％（※小数点第2位以下四捨五入。以下同じ）だったが、2位は京都府の56.5％でわずか0.5ポイント差。どちらも半数以上の宿泊客が外国人であることがわかった。

続く3位は大阪府の44.4％。しかし、4月以降は大阪・関西万博が開催期間だったため、これがなければもう少し低かったかもしれない。そして、4位は福岡県の33.7％、5位には意外にも山梨県の31.0％という結果に。

一方、外国人宿泊者の割合がいちばん少なかったのは、福井県の3.3％。以下、島根県（3.6％）、茨城県（3.8％）、三重県（4.1％）、栃木県（4.1％）の順となっている。

あくまで宿泊者数の統計なので他県のホテルに泊まり、そこから日帰りで訪れる観光客はカウントされない。実際、三重だと伊勢神宮、栃木だと日光東照宮は外国人の間でも定番の観光スポットのひとつのため、名古屋や都内などから日帰りで訪れている可能性が高そうだ。

また、エリア別に見ると、外国人宿泊客の人数、割合ともに低いのは東北。外国人宿泊客の割合がもっとも高い宮城県でさえ9.8％。なかでも福島県の日本人・外国人の合計宿泊者数は516.5万人で19位と真ん中よりやや上だが、この外国人の占める割合は4.5％と東北6県の中ではワーストだ。

検索エンジンで「外国人観光客」と検索すると

ただし、北海道や東北、新潟県、長野県といった地域は、今年も含めて例年冬場の外国人宿泊人が多い。これはスキーなどのウィンタースポーツを楽しむ者、雪景色を見たい観光客が多く訪れるためだと推察できる。とはいえ、東北に限って言えば、ほかの季節よりは増えるが、もともとそこまで多いわけではないため、人が多い場所は苦手という方にはよさそうだ。

西日本でも山陰（鳥取県・島根県）、山口県、高知県、宮崎県は、外国人は宿泊者数、割合ともに少ない。自治体やホテル関係者、観光業に従事する立場の人からすれば、東北同様、外国人観光客を呼び込む余地の大きいブルーオーシャンと見ることができる。

観光名所はもちろん、ホテル・旅館でも「外国人が殺到しているところはちょっと……」と思っている方は決して少なくない。検索エンジンでも外国人観光客と入力すると、関連ワードのひとつに《少ない観光地》が出てくるほど。

外国人に対する差別意識はなくても旅行先の条件に静かでのんびりしたところを挙げる人も多い。そういう方にとっては旅行先選びの目安にひとつになるかもしれない。

後編『島根、福井、秋田「外国人観光客が少ない地域の実態」訪日観光客急増のウラで』では、外国人が少ないエリアの実態をレポートします。

