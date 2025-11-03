幼い頃から不安や恐怖で体の緊張度が高まるとよく感じた〈おしっこしたくなるような気持ち〉や、ストレスが極度にかかると現われる〈心がふわーっと浮き上がるような気持ち〉……。

そんな〈名前のわからないさまざまな感情の中で、私は自分だけの名前づけをコツコツと続けてきた〉と、目下国際的にも高い注目を集めるマルチアーティスト、イ・ランさんは、最新エッセイ集『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』に書いている（冒頭「体が記憶している場面たち」より）。

表題は、〈ふだんから私はよく一人で声を出す。その言葉を集めて歌を作る。その言葉を書きとめて日記を書き、本を書く。だけどお祈りはどうやるのかがわからない〉と戸惑う著者に、親友のハンダが言った言葉。実は本書の執筆と前後して著者は3歳上の姉イ・スルを亡くし（2021年12月）、友人M（2016年6月）やDを亡くし（2020年7月）、今年2月には18年間共に暮らした猫のジュンイチまでが逝った。が、なぜここまでと思うほど相次いだ身近な死は、同時に愛や優しさについて教えてもくれたという。

きっかけは、『文藝』2022年春季号に寄せた「母と娘たちの狂女の歴史」。その中に〈お母さんは狂ってて、お父さんはサイテーで、おばあちゃんは二人とも精神病患者〉〈お姉ちゃんは、私が家族だから愛しているのではなく、サバイバーの同志として愛しているんだそうだ〉と書く著者は、まずは母や姉に話を訊き、李家の女性達の歩みを遡ろうとしていた矢先に、姉を亡くす。

「私がこの本を出したのもお姉さんの自殺と凄く関係があって、なんでこんなにみんなが死にたい気持ちで生きているのかについて、ちゃんと調べてみたかった。

そして調べてみたら、家父長制や男児選好思想や朝鮮戦争や歴史と全部繋がっていることがわかってきて、たぶん毎日薬を飲みながら死にたい、死にたいと思って生きている人達も、別に自分の存在が悪いせいじゃない。昔からずっと繋がっている背景があるんだってことに、日本や韓国で今も苦しんでいるみんなに気づいてほしかったんです」

昨年末、尹錫悦元大統領弾劾デモのステージに立ち、〈私の友達はみんな貧乏です／この貧しさについて考えてみてください／それはそのうち あなたにもふりかかるでしょう〉と歌った映像が国内外で注目を集めたように（『オオカミが現れた』）、独り言が時に歌になり、小説やエッセイになる彼女の言葉は、なぜこうも心に届くのかと不思議になるほど、率直で衒いがない。

1960年生まれの母・金卿衡は1956年生まれの父・李石と結婚し、1983年に長女李瑟を、1986年に次女李瀧を、1988年には身体／視覚障害を持つ長男李浣を出産。なぜ3人も産んだのかと聞くと、母は〈何も考えてないから産んだ〉と即答し、〈両親の感情のゴミ箱〉として育つことになった著者は高校を自主退学して18歳で家を出る。一方、自身も精神病を抱える姉は特別支援教師として働き、家計を支え、祖母の介護からも逃げない〈長女病〉だった。

「これは『アヒル命名会議』という小説集にも書きましたけど、いつ帰るかわからないお母さんを15階建てアパートの屋上に出る階段のところで待っている風景が私の記憶にはあって、今でいう育児放棄ですね。だけど子供は親を愛さない方法を知らないし、そんなお母さんを私はもっと知りたくてインタビューした。

するとお母さんやそのお母さんにも狂女になるように追い込んだ歴史があって、同じ家族が全然違う記憶を持っていたりするし、私はなぜ今の私になったのか、何とか生きてる間にパズル合わせをしたいと思ってる。

作品を作る時はいつもそう。なぜ自分がその感情を抱き、その独り言を呟いたのかがわからなくて、常に探している途中なんです」

共に生きられる方法を話したい

これは著者固有の経験で、人は育った環境も考え方もそれぞれ違う。また性差や国籍や、同じ人間の中でも心と体はすれ違い、矛盾やズレも生じがちだが、そうした違いを認めつつ誰かと誰かを繋ぐために、本書の言葉は紡がれたかのよう。

「でも作品はみんなそうですよね。全然知らない国の映画を観て泣いたりできるのは私達が人間だからで、私の本が特別なわけじゃない。しかもこの本を読んで共感できるのはそれができる環境に育った人だけで、本当に救われてほしい人はその機会さえないかもしれないのが、本当に心残りで。

私達はエリートにもバカにも一瞬でなりうる存在だからこそ、私は貧乏で無力でも共に生きられる方法や誰も死ななくて済む方法をみんなと話したい。私の渾名って"磁石"なんです。LGBTQの人や、心や体に障害のある人達と少しでも生きやすい社会を作ろうと活動しているから。韓国には障害者を悪く言う侮蔑語があって、コミュニティの外だけじゃなく内側からも色々と言われます。ランさんはマグネットですね、これ以上、仲間が増えたら大変ですよって（笑）。

つまり彼らは自分のことをよく知っていて、それをジョークにできるユーモアもあるんですよね。私だって国からいつもブラックリスト扱いされている狂女で、確かにエリートの人ばっかりと働く方がキャリアアップは早くなるかもしれない。でもそれはやっぱり、私には気持ち悪いんです」

そうしたセンサーのひとつひとつが胸を穿ち、イ・ランという唯一無二の表現者はもちろん、時代そのものと出会い直すような、個人的にも大切な読書体験になった。

【プロフィール】

イ・ラン（い・らん）／1986年ソウル生まれ。「貧困、死、悲しみ、不安、苦しみと向き合い、言葉や歌のあり方を探求するアーティスト」（韓国版プロフィールより）。高校を退学し、検定試験に合格後、18歳で家出。2006年より韓国芸術総合学校映画学科に学ぶ。2017年に韓国大衆音楽賞最優秀フォークソング賞、2022年にアルバム『オオカミが現れた』でソウル歌謡大賞「今年の発見賞」や韓国大衆音楽賞最優秀フォークアルバム賞を受賞。著書は他に『悲しくてかっこいい人』等。

構成／橋本紀子

※週刊ポスト2025年11月7・14日号