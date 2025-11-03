「大根なかったのに神うま！」豚汁の代用食材が6万いいねの大バズり「これ発見した人天才」【ママリ】

豚汁の大根がない⇒代用で大成功！6万いいねの食材

2児のママ・拭く(@kufuu_wow)さんの投稿です。毎日の料理は献立決めから片づけまで、なかなか大変ですよね。時には材料が足りなくて、どうにかアレンジすることも。臨機応変さが求められたとき、思いのほかうまくいくとすごく達成感がありませんか？





豚汁に大根入れたかったけど家になくて、買い置きしてた切り干し大根入れたら旨味が爆発してとんでもなく美味しい豚汁が出来た。嬉しみ。

拭くさんは、豚汁に必要な大根を買い忘れてしまったそう。大根なしの豚汁をなんとかアレンジすべく、買い置きしているあるもので代用してみることにしたそうですが…

大根がないというピンチに、切り干し大根を投入した拭くさん。豚汁に入れてみたら旨味が増したそう。ゴロゴロとした大根の食感はなくとも、味がよくなったなら大成功ではないでしょうか。



この投稿に「次から絶対それする」というリプライがついていました。切り干し大根であれば、生野菜よりもゆで時間が少なく時短にもつながりそう。旬の時期には大根を使い、そうではない時期は切り干し大根を使うなど、その時々で変えてもいいかもしれませんね。



戻して和え物に使うことが多い切り干し大根ですが、豚汁や味噌汁に入れるというのは意外な使いみち。しかも「旨みが爆発していた」となれば試さずにはいられませんね。毎日の家事で見つけた思わぬ発見を共有する、すてきな投稿でした。

ランチパックが悪魔的おいしさに！罪なアレンジに15万いいね

YouTubeチャンネル『Sakawa On 酒輪おんch』で料理配信をされている酒輪おん🐈🍶板前Vtuber(@sakawa_on)さんの投稿です。



ランチパックといえば、誰しもが知っている国民的な菓子パン。耳のないふわふわしたパンも魅力的ですし、さまざまな味があり、その時の気分や好みで選べるのも愛されるポイント。地域限定品や季節限定の商品もあり、新商品を見かけるとつい手を伸ばしてしまう方もいるのではないでしょうか。



そのままでも十分おいしいランチパックですが、一手間を加えるとなんと「悪魔的なおいしさ」になってしまうそう。さて、その一手間とは？

ランチパックをフレンチトーストにすると最高って話を共有します

チョコレート味のランチパックを、大胆にもフレンチトーストにするという驚きのアレンジ。カロリーは爆上がりしますが、確実においしいですよね。見た目からして最高で、切ると断面からチョコがとろけてきて、まさに罪なアレンジに…！



この投稿には「天才」「明日やる」などのリプライがついていました。卵、牛乳、砂糖があれば、すぐまねできそうな点も魅力ですよね。甘いものが苦手な方は、砂糖なしでしょっぱい系のランチパックをアレンジしてもおいしいそうですよ。



ちょっと疲れた日のごほうびにもぴったりな「悪魔的ランチパックアレンジ」。ぜひ試してみたくなる、まさに飯テロな投稿でした。

よだれ出る…！ヨード卵・光公式のレシピが話題【濃厚タルタルおにぎり】4千いいね

ヨード卵・光【公式】(@yodoran1976)さんの投稿です。皆さんは、どんなおにぎりの具材が好きですか？梅干しや鮭などの定番もおいしいですが、たまには変わり種が食べたくなることもありますよね。



卵で有名なヨード卵・光公式アカウントが紹介していた、特別な具材の作り方をご紹介します。きっと食べたくなりますよ。

©yodoran1976

©yodoran1976

この濃厚タルタルおにぎりは一度食べたらやみつきになる。



タルタルはレンジで簡単。ヨード卵・光で作るタルタルはコクがあり濃厚な味わい。鶏ガラ醤油でうま味を加えるとご飯と相性抜群です。

タルタルソースがレンジで簡単にできるというのですから驚きです。こんなソース入りのおにぎりを食べたら、なんとも贅沢な気分になりそう。気になる方はぜひ作ってみてください。



この投稿に「アカン(涎)」「絶対おいしい」などのリプライが寄せられました。濃厚な味わいというのが、食欲をそそりますよね。卵好きにはたまらない、すぐに試したくなるおいしそうな投稿でした。

