スポーツ専門局「ESPN」（電子版）が2日、ワールドシリーズ（WS）2連覇を果たしたドジャースが2026年もWS制覇の「本命」であると報じた。ESPN BETによると、26年WS制覇のオッズはドジャースが100ドル賭けて375ドルの利益を得られる「＋375」でトップ。続くのはヤンキースの「＋70」0で、大きく離れてアストロズとフィリーズの「＋1200」となっている。

米ブックメーカー「ドラフトキングス」のスポーツブック部門ディレクター、ジョニー・アヴェロ氏も「毎年のように我々はドジャースを本命として設定している。オッズもほぼ同じで、＋350から＋450の間。こんなチームをつくり続ける限り、ドジャースが毎年優勝候補でない理由はない」と語っている。WSでドジャースと戦ったブルージェイズは「＋2000」で、カブスと並んでESPN BETのボード上で11位につけている。

「ドジャースはWS優勝に最も賭けられたチームで、多くのファンが彼らの連覇を喜んでいる」と話すのは「Bet MGM」の上級トレーダー、マシュー・ラスプ氏。「ドジャースは既に三連覇の本命としてオープンしており、今後も多くの支持を集めると予想されます」と言う。

「ドラフトキングス」によると、数週間前に開設された26年WS市場では、既にドジャースが全体の40％の賭け件数と25％の金額を占めている。2位はブルージェイズで、12％の賭けと22％の金額。一方、26年のWS制覇オッズの最下位はホワイトソックスとロッキーズが並び、500倍（賭けた金額×500倍）の利益という数字がついている。