各チーム残すは4試合となっているサッカーJ2リーグは、2日（日）に第35節10試合が行われました。

首位水戸ホーリーホックが13位ヴァンフォーレ甲府に勝利。2位V・ファーレン長崎は8位のジュビロ磐田に敗戦。3位ジェフユナイテッド千葉は11位北海道コンサドーレ札幌に5得点を奪って快勝。4位ベガルタ仙台はFC今治に3失点を喫し敗戦。5位徳島ヴォルティスと7位サガン鳥栖は0−0の引き分け。6位RB大宮アルディージャはブラウブリッツ秋田に5−0の大勝を飾りました。

今節の結果で、大きく抜け出したのは首位水戸。2位長崎との勝ち点差を『4』に広げ、クラブ初のJ1自動昇格にも王手。次節水戸が勝利した上で、長崎が敗戦もしくは千葉が引き分け以下に終わった場合は2位以内が確定となります。

17試合ぶりの敗戦を喫した2位長崎は暗雲。3位千葉との勝ち点差は『1』、4位大宮との勝ち点差は『3』にまで詰まっています。千葉と大宮は大量得点の勝利もあり、得失点差の面でも大きい勝利となりました。昇格プレーオフボーダーラインにいる5位徳島6位仙台と7位磐田8位鳥栖の勝ち点差は『1』。わずかな差で4チームがひしめき合っており、まだまだ熾烈な争いは続きそうです。

残留争いは降格圏にいる18位レノファ山口が勝利を飾り、残留圏17位ロアッソ熊本との勝ち点差を「3』に縮めることに成功。引き分けに終わった19位カターレ富山は、次節J3降格の可能性を残しています。次節第36節は8日（土）、9日（日）に開催されます。

【J2第35節】

◆いわき 3−1 藤枝（ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【いわき】山口大輝（前半13分）石田侑資（後半2分）堂鼻起暉（後半19分）【藤枝】アンデルソン（後半44分）

◆大宮 5−0 秋田（NACK5スタジアム大宮）

得点【大宮】村上陽介（前半36分）津久井匠海（前半41分）イヨハ理ヘンリー（後半15分）小島幹敏（後半41分）ファビアン ゴンザレス（後半45+4分）

◆千葉 5−2 札幌（フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】カルリーニョス ジュニオ（前半7分、後半5分）椿直起（後半10分）石川大地（後半33分）呉屋大翔（後半40分）【札幌】スパチョーク（前半21分）青木亮太（後半45+3分）

◆水戸 1−0 甲府（JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【水戸】加藤千尋（前半45分）

◆富山 1−1 愛媛（富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【富山】深澤壯太（後半45+4分）【愛媛】石尾崚雅（前半37分）

◆磐田 1−0 長崎（ヤマハスタジアム(磐田)）

得点【磐田】渡邉りょう（前半45分）

◆今治 3−2 仙台（アシックス里山スタジアム）

得点【今治】安井拓也（前半11分）マルクス ヴィニシウス（前半21分、前半37分）【仙台】宮崎鴻（前半7分）郷家友太（後半21分）

◆鳥栖 0−0 徳島（駅前不動産スタジアム）

◆山口 1−0 熊本（えがお健康スタジアム）

得点【山口】河野孝汰（後半23分）

◆山形 2−1 大分（クラサスドーム大分）得点【山形】土居聖真（前半15分）寺山翼（前半45+1分）【大分】戸根一誓（後半7分）