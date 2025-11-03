BRADELIS COUTURE 2025秋冬コレクションが魅力的♡

2025年10月15日(水)、BRADELIS COUTUREから新しい秋冬コレクションが登場中です。「Dress up」をテーマに、華やかで魅力的なランジェリーが揃いました。3つのシリーズ「Garland」「Mellow」「Proud」それぞれが、特別な輝きや力強さ、華やかさを放っています。すべてのシリーズがランウェイを歩くような気分をもたらします。

「Garland」－永遠に煌めく優美なライン



Garland



Wire Bra 65-75/C-F 価格：36,300円（税込）

Bra Camisole サイズ：S/M/L 価格：44,000円（税込）

Panty サイズ： M/L 価格：19,800円（税込）

Thong サイズ：M/L 価格：17,600円（税込）

「Garland」シリーズは、サテンとエンブロイダリーレースを組み合わせた上品なデザイン。

オーストリア製の高級ラインストーンを手付けした繊細なチュールが、胸元にシックな煌めきを与え、洗練された印象を演出します。

草花が描き出す優美なラインは、女性らしさを引き立て、一瞬一瞬を美しく彩ります。

「Mellow」－視線を奪う繊細な光



Mellow



Wire Bra 65-75/D-F 価格：38,500円（税込）

Slip サイズ：M/L 価格：49,500円（税込）

Panty サイズ： M/L 価格：19,800円（税込）

Thong サイズ：M/L 価格：17,600円（税込）

「Mellow」シリーズは、イギリスのLUREX社のラメ糸を使用した輝くようなデザイン。

ヨーロピアンレースがその美しさを引き立て、2色の高級ラインストーンが特別な光を放ちます。見る者を魅了する艶感と美しさを纏ったランジェリーは、魅惑的で耽美な世界に誘います。

「Proud」－力強く自由なエネルギー



Proud



Wire Bra 65-80/D-F 価格：34,100円（税込）

Bra Slip サイズ：S/M/L/LL 価格：52,800円（税込）

Panty 価格：M/L/LL 価格：17,600円（税込）

Thong サイズ：M/L 価格：15,400円（税込）

「Proud」シリーズは、ジオメトリックパターンと流線型のフォルムで強さを感じさせるデザイン。

植物をモチーフにした美しい刺繍が施され、三種類のステッチが力強さと自由なエネルギーを表現しています。自分を見失わずに前進し続ける女性にぴったりなランジェリーです。

秋冬を彩るランジェリーで心もドレスアップ



BRADELIS COUTUREの2025年秋冬コレクションは、心を豊かにするランジェリーが揃いました。自分を喜ばせ、驚かせるためにドレスアップすることこそが、人生をより美しく、力強くしてくれるはず。

これからの季節、日々の美しさと力を引き出してくれる「Garland」「Mellow」「Proud」で、あなたもランウェイを歩くような気分を味わってください♡