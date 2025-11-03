ピンから遠いバンカーはクローズスタンスが正解！ミート率アップのコツは？

クラブやボール、弾道計測機の進化によってスイングデータの分析も日々進み「構え方、振り方、打ち方」も日々進化している。その最新の理論を学び、多くのアマチュアを上達させている若手コーチが、アプローチ、バンカー、パッティングの〝今どき〞の上達法をレッスン！

アマチュアのみなさんに「コレを教えたい！」と厳選した『50』の最新版の寄る技、入る技で、ショートゲームがうまいゴルファーになろう！

【グリーンが硬い、キャリー地点が下り傾斜など】

スピンを増やしてボールを止める

フェースを開きスタンスはオープンに

スピン量を増やす場合、ウエッジのフェースを最大限に開いてロフトを寝かせる必要がありますが、フェースを開けば開くほど、ボールは右に打ち出される。そこでスタンスをターゲットよりも左に向ける、つまりオープンスタンスにすることでこれを相殺します。

オープンスタンスにすればボールの打ち出し方向とクラブを振る方向の「差」が大きくなるので、ミート率は必然的に下がります。「飛ばさない」という点でも有効な工夫です。

ヘッドスピードを上げて鋭角に振る

フォローでもフェース面が自分を向くようなイメージで振る。

ミート率を低くしているので、ヘッドがボールを追い越していくのが正解

ボールに対して鋭角にクラブを振り下ろすことがバックスピン増には必要。これは、ボールをできるだけダイレクトにコンタクトし、フェースとボールの間に砂が挟まるのを避けるためです。普段よりもボールの近くに構えると、自然とスイング軌道がアップライトになり、鋭角に振りやすくなる。

そして、勇気をもってヘッドスピードを上げる！フェース面との摩擦を強くして、スピン量を増やしましょう。

【ピンが遠い、上がり傾斜が強いなど】

ランを増やしてボールを転がす

クローズスタンス＆等速で振ろう！

クローズスタンスにすると、クラブの軌道がインサイド・アウトになるので、ボールにゆるやかなドロー回転がかかり、ランを伸ばすことができます。このとき、フェースはターゲットへ向けておきましょう。

クラブをあまり加速させず「等速」のイメージで振ると、ボールのバックスピン量がさらに減るので、重いグリーンなどでもしっかりと転がしていけます。

入射角を「ゆるやかに」してミート率を上げる

コックをあまり入れず、アドレス時の手首の角度を変えずに振り切る

入射角をゆるやかにすることで、ボールが打ち出される方向とクラブの軌道が近くなる。インパクトの効率がアップするので、ボール初速が速くなり、ランも出やすいボールが打ち出されます。

いかがでしたか？ このレッスンを参考に、練習してみましょう！

吉本裕貴

●よしもと・ゆうき／1996年生まれ、千葉県出身。東北福祉大学ゴルフ部出身。千葉県旭市にある「ゴルフプラザ72」を拠点に、アマチュアやジュニアへのレッスン活動をしながらトーナメントにも参戦。自ら工房（JAM's GOLF LABO）を営むほど、ギアへの深い造詣をもつ。

構成＝編集部、石川大祐

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川カントリークラブ