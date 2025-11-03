¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤20Âå¤Ø¡¢ÅÁÀâ¤ÎÅê»ñ²È¤¬½õ¸À¡ÄÁÇ¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ê¤é¡Ö°ìÈÖÌÙ¤«¤ëÅê»ñË¡¡×
¡Ö¹üÆ¡ÉÊ¡¦¸ÅËÜ¡¦µï¼ò²°¡Ø»°Ê¡¡Ù¡×¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂçÅê»ñ²È¡Ö¥¨¥Ó¶ä¡×¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥ÎÉ´ë¶È¤Î³ô¤ò¸«Äê¤á¤¿¿®Æó¡¦É±ÆàÉ×ºÊ¡£¤¤¤è¤¤¤è¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁáÂ®»Ô¾ì¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢±ü»³·î¿Î»á¤ÎÃø½ñ¡Ø³ô¾®Àâ¥¨¥Ó¶ä¡¡Ï©ÃÏÎ¢¤ÎÂçÅê»ñ²È¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ù¤è¤ê¡¢³ôÅê»ñ¤Ë¾¡¤Ä¥³¥Ä¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¤ÎÌÌÇò¤µ
¥Ä¥Ô¥Ã¡¢¥Ä¥Ô¥Ã¡¢¥Ä¥Ô¥Ã¡¢¥Ä¥Ô¥Ã¡£¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤ÎÈþ¤·¤¤ÌÄ¤À¼¤¬¶Á¤¯¡£¼ª¤òÀ¡¤Þ¤¹¤È¡¢±ó¤¯¤Ç¥¦¥°¥¤¥¹¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Íâ½µ¡¢¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤Ï¥Æ¥¹¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤´¤¯¤´¤¯´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÆþÌç½ñ¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÅú¤¨¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖOK¡£2¿Í¤È¤â¥Æ¥¹¥È¤ÏËþÅÀ¡£´ÊÃ±¤À¤í¤¦¡©¡×
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¡¢¼¡¤Îµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¼¡¤Îµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ö¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢³ô¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÁáÂ®¡¢É±Æà¤«¤é¼ÁÌä¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤¦¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤ÏPER¤¬7ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ°Â¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ÎËÜ¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤é¡¢PER10ÇÜ°Ê²¼¤Ê¤é³ä°Â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤ÎÈæ³Ó¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤âÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ï¤½¤¦¤è¤Í¡£¶ä¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤¦Åú¤¨¤ë¡©¡×
º£Æü¤Ï¥µ¥é¼Æ¤âºÇ½é¤«¤éÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Û¤¦¡£Â¾¤Î¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤È¤âÈæ³Ó¤·¤¿¤Î¤«¤¤¡£°Î¤¤¡ª¡×
¥¨¥¯¥»¥ë¤ÎÉ½¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë8¼Ò¤Û¤É¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤äÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì³ô²Á¡¢PER¡¢PBR¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Æó¤¬Ä´¤Ù¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢½»Âð²ñ¼Ò¤Ê¤éPER¤Ï7¡Á12ÇÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡©¡×
¥¨¥Ó¶ä¤¬»æ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢É±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤¢¤ëÂç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤È¡¢¤Þ¤À¾å¾ì¤·¤¿¤Æ¤Î¤³¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤ò¤è¤ê¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡©¡×
É±Æà¤Ï¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤À¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¼ÂºÝ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Âç¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬PER¤Ï¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡£ÉáÄÌ¤Ï¤½¤¦»×¤¦¤è¤Ê¡©¡×
¥¨¥Ó¶ä¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤Âç¼ê¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤½¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò
¡Ö¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤³¤½¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê¤ó¤À¡£²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤À¤È¤«ÃÎÌ¾ÅÙ¤À¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢º£¸å¡¢¿¤Ó¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÀäÂÐÅª¤Ë½ÅÍ×¤µ¡£´ë¶È¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤é¡¢À®Ä¹¤·¤¿Ê¬¤À¤±¡¢³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤ë¡£Âç¼ê¤ÏÂç¼ê¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤ò¤·¤ÆºÆÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Çä¾å¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤¬º£¸å¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤Û¤¦¤ËÅÒ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤êÌÙ¤±¤ä¤¹¤¤¡×
¥¨¥Ó¶ä¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥é¼Æ¤¬ÉÕ¤±Â¤¹¡£
¡Ö¤±¤É¡¢»Ô¾ì¤Ï¡¢ÇäÇã¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Âç·¿³ô¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¡¢ÇäÇã¤·¤Ë¤¯¤¤¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤òÄã¤¯É¾²Á¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥óÀ®Ä¹¤·¤½¤¦¤Ê¾®·¿³ô¤Ë¸Â¤Ã¤Æ³ä°Â¤ËÇã¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¹¶¤á¤ì¤ÐÂçÌÙ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¡×
É±Æà¤Ï´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤òÇã¤¨¤ÐÌÙ¤«¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó3¿Í¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×¼¡¤Ë²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤«¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¨¤Ã¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÅê»ñ¤·¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍË¾³ô¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¬ÀÏÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤Î¤Ä¤±Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¿®Æó¤¬¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤ª¡¼¤Ã¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤¬¾Ð¤¦¡£
¡ÖÉ±¤Á¤ã¤ó¤µ¡¢¿®¤Á¤ã¤ó¤¬º£¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄ¶½ÅÍ×¡£¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¤è¡×
É±Æà¤Ï¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£É½»æ¤Ë¤Ï¡ÖÉ±Æà¤ÎÅê»ñ¥Î¡¼¥È¡¡¥¨¥Ó¶äÀèÀ¸¡¢¥µ¥é¼ÆÀèÀ¸¡¢¥Þ¥Ï¡¦¥«¥éÀèÀ¸Ä¾ÅÁ¤Î½ñ¡×¤È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ë¡£
¡¦Åê»ñ¤Ë¾¡¤Ä¥³¥Ä¤
¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÅê»ñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ê¬ÀÏÎÏ¡¦È½ÃÇÎÏ¤òËá¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Ã¡×¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤¬Âç¤²¤µ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¸«¤»¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¤À¤Í¡£¤³¤ì¡¢ÎÉ¤¤¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×
¥¨¥Ó¶ä¤â¥Î¡¼¥È¤òÇÁ¤¹þ¤à¡£É±Æà¤Ï¤½¤Î»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë½ñ¤²Ã¤¨¤ë¡£
¡¦Åê»ñ¤Ë¾¡¤Ä¥³¥Ä¥
¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤½¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£¤·¤«¤â³ä°Â¤ËÇã¤¨¤ë¡£
À®Ä¹³ô¤Ø¤Î½¸ÃæÅê»ñ¤ò¤¹¤¹¤á¤ëÍýÍ³
3¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É±Æà¤Î½ñ¤¯¡ÖÅê»ñ¤Ë¾¡¤Ä¥³¥Ä¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¸»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤âµ¤ÉÕ¤¯¡£¤³¤³¤Ç¿®Æó¤¬¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¾Ú·ô¸ýºÂ¤â³«Àß¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ½»»¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤Î³ô¤Ë¤¤¤¯¤éÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÅÀ¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×
¡Ö¤Õ¤à¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÂçÌäÂê¡ª¡×
¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤ÎÀ¼¤Ë¥¨¥Ó¶ä¤¬¤«¤Ö¤»¤ë¡£
¡Ö¥µ¥é¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é¡¢Á´³Û¤Ö¤Á¹þ¤á¡ª¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥ï¥¿¥·¤Î¤³¤È¤ò²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡©¡¡¤³¤ó¤Ê½é¿´¼Ô¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁ´³Û¤Ö¤Á¹þ¤á¤È¤«¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×
¥µ¥é¼Æ¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤¦2¿Í¤òâË¤ó¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤¡¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Éô¤Ö¤Á¹þ¤à¤Î¤¬´Ö°ã¤¤¤À¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¥µ¥é¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÊýË¡¤ÇÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ã¯¤âÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¥¨¥Ó¶ä¤âÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³ô¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸å¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»þ¡¢Á´³Û¤Ö¤Á¹þ¤à¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤è¡£¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï·ë²ÌÏÀ¤µ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤â»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ÆÂçÀÖ»ú¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÂçÂ»¤À¡£¤É¤ó¤ÊÎÉ¤¤³ô¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤â¡¢³ô²Á¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×
¡ÖÁÇ¿Í¤¬²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¥Î¥ê¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤é¡¢È¾Ê¬¤¸¤ã¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤ï¡£¥¹¥Ã¥«¥é¥«¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¡¢¤½¤³¤éÃæ¤Ë¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤ë¡×¥µ¥é¼Æ¤¬ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥ª¥ì¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤³¤¦¤«¤Ê¡×
¥¨¥Ó¶ä¤Ï2¿Í¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢À®Ä¹³ô¤Ø¤Î½¸ÃæÅê»ñ¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£ÁÇ¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ê¤é°ìÈÖÌÙ¤«¤ëÅê»ñË¡¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢1¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÌÌ¤«¤é¤â¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤È¤¤¤¦ÌÌ¤«¤é¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£1¤Ä¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍË¾³ô¤ò¤É¤ó¤É¤óÃµ¤·½Ð¤¹ÅØÎÏ¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡£Ê£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Ï¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢·Ð¸³¤â¤¤¤í¤¤¤íÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤â»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ËÇã¤¦ÌÃÊÁ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¹Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï²¿½½ÌÃÊÁ¤âÇã¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢½é¿´¼Ô¤À¤È½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ø¥¢¥ì¡©¡¡¤³¤Î³ô¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²¾¤ËÂçÅö¤¿¤ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¡¢Â¾¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤ÈÂç¤·¤ÆÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¶â»ý¤Á¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éÌÃÊÁ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£·¯¤¿¤Á¤Ê¤é¡¢5ÌÃÊÁ¤¯¤é¤¤¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¢¡Á¡×
¡Ö¤½¤¦¤Í¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Î³ô¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Í¡×¥µ¥é¼Æ¤â¥Ù¥¿¡¼¤ÊÁªÂò¤È¤·¤Æ5ÌÃÊÁ½¸ÃæÅê»ñ¤Ë»¿À®¤À¡£
¥¨¥Ó¶ä¤â¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤Ð¤é¤¯2¿Í¤Ï¾®À¼¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºîÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤ËÍ½»»¤Î2³ä¤¯¤é¤¤¤ò³ä¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿Ãµ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¿®Æó¤ÎÀ¼¤Ë¥µ¥é¼Æ¤¬È¿±þ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤¤¤ï¤Í¡£³ô¤òÇã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡×
¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬Âç»ö¤Ã¤Æ¤³¤È¡£ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤â¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ë¤â¡Ä¡×
¥¨¥Ó¶ä¤Ï°ì¾£ÉÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ºÎé¤Í¤Ã¡£¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¥ï¥¿¥·¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¼¤Ã¡×
¥¹¥Í¤ë¥µ¥é¼Æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¥¨¥Ó¶ä¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò5¤ÄÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤¦¤Þ¤¤¼ò¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤³¤¤¤Ä¤Ï¥ª¥ì¤Î¤ª¤´¤ê¤À¤è¡×
Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÖ»ö¤òÊ¹¤¯Á°¤Ë¼ò¤òÃí¤°¡£
¡Ö´î¤ó¤Ç¡ª¡×
É±Æà¤Ï±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5¿Í¤ÇÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹³ô¤Î²¼Íî¤Ë¤è¤ê¡¢5Ëü±ß¤Î´Þ¤ßÂ»
¿®Æó¤¿¤Á¤Ï²È¤òÇã¤¦Æ¬¶â¤È¤·¤ÆÃù¤á¤¿1000Ëü±ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Ú·ô¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¾¯¡¹¤ÏÃù¶â¤â¤¢¤ë¤·¡¢²È¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Çã¤ï¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤«¤é¡¢Â¾¤ËÂç¤·¤¿»È¤¤Æ»¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À»Ò¶¡¤â¤¤¤Ê¤¤2¿Í¤Î¶¦²Ô¤®¤Ê¤é¡¢²È·×¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¹õ»ú¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¡£
´û¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬¼õ¸³À¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÏ·¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ¯Îð¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤Ï¤¤¤Ä»Ï¤á¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¡¹¤Î¼ºÇÔ¤Ê¤é¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤¯¼ã¤¤»þ´ü¤Ë»Ï¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÂç¤¤¯¼è¤ì¤ë¤·¡¢·Ð¸³¤òÄ¹¤¯ÀÑ¤á¤ëÊ¬¡¢Âç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¹¤¬¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼Ò²ñ·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾¯¤Ê¤¤·Ð¸³¤È´ª¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¾¡¤ÁÌÜ¤ÏÇö¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´ðËÜ¤òÊÙ¶¯¤·¡¢´ë¶È¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ´¤Ù¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤ÇÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¿®Æó¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹³ô¤ò850±ß¤Ç2000³ô¡¢Áí³Û¤Ç170Ëü±ßÊ¬¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³ô¼°Åê»ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î½µ¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹³ô¤Ï25±ß²¼¤¬¤ê¡¢5Ëü±ß¤Î´Þ¤ßÂ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Çã¤¤¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡5Ëü±ß¤âÂ»¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²¼¤¬¤êÂ³¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×2¿Í¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¶ä¤µ¤ó¤Ï¡¢È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸½¤ËÇã¤Ã¤¿³ô¤¬²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤¯¤ë¤Í¡Ä¡Ä¡×
¿®Æó¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ËÃÍÆ°¤¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×´û¤ËÉé¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤À¡£
³ô²Á¤Ï¡Ö¾å²¼¤·¤Ê¤¬¤é¡×¾å¾º¤¹¤ë¤â¤Î
¼¡¤ÎÆüÍËÆü¡¢»°Ê¡¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢É±Æà¤È¿®Æó¤Ï3¿Í¤Ë¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¥¨¥Ó¶ä¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¡ÖÁáÂ®³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
¥µ¥é¼Æ¤¬¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¥¨¥Ó¶ä¤ò¤Ä¤Ä¤¯¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ5Ëü±ß¤ÏÂç¶â¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£²¿¤«ÎÉ¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤µ¤¤¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¡¡£¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï´·¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Î¦¤Î¾å¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢Á¥¤Î¾å¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤µ¡£Á¥¤ÏÇÈ¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤±¤É¡¢´·¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥¨¥Ó¶ä¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ª»®¤òÁ¥¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ºÇ½é¤ÏÁ¥¿ì¤¤¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡©¡×
¥µ¥é¼Æ¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£Æ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤É¡¢Á¥¿ì¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢´¶³Ð¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó3¿Í¤â¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¥¨¥Ó¶ä¤ÏºÆÅÙ¡¢¤ª»®¤òÁ¥¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤ËÁ¥¤Î¾å¤Ï°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤È´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡£¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Á¥¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢¸å¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·¯¤¿¤Á¤ò¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×
¥¨¥Ó¶ä¤Ï¡¢¤ª»®¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾å¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö»þ´Ö¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤«¤«¤ë¤è¡£¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥Õ¥é¥Õ¥é¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤ó¤É¤óÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¥¨¥Ó¶ä¤Ï¥µ¥é¼Æ¤ÎÆ¬¾å¹â¤¯¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤ª»®¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥¿¥ì¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ÎÉþ¡¢·ë¹½µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×
¡Ö¤¢¤¢¤Ã¡¢¤´¤á¤ó¡£¤Þ¤Àµû¤Î¼Ñ¤Ä¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡Ä¡×
Á´°÷¤¬¾Ð¤¦¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢Ã»´üÅª¤ÊÃÍÆ°¤¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
É±Æà¤Ï¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¤ÄÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¦Åê»ñ¤Ë¾¡¤Ä¥³¥Ä¦
Æü¡¹¤ÎÃÍÆ°¤¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÎÉ¤¤³ô¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¤ò¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£
¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹³ô¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÎÂç¾å¾º¤ò¸«¤»¤¿¡£¤æ¤é¤ê¤æ¤é¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¡¢»þ¤ËÂà¶þ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ô²Á¤Ï7Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È20ÇÜ¶á¤¯¤âÂç¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£2¿Í¤¬Åê»ñ¤·¤¿170Ëü±ß¤Ï3000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¿®Æó¤¿¤Á¤òÂç¤¤¤Ë´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢2¿Í¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
10ÇÜ³ô¡¦50ÇÜ³ô¡¦100ÇÜ³ô¤Î¼ÂÎã
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë³ô²Á¤¬Âç¾å¾º¤·¤¿½»Âð²ñ¼Ò¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤â¤½¤Î1¤Ä¤À¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ê3288¡Ë¤Î³ô²Á ½ÐÅµ¡§¡Ø³ô¾®Àâ¥¨¥Ó¶ä¡¡Ï©ÃÏÎ¢¤ÎÂçÅê»ñ²È¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ù
Æ±¼Ò¤Ï2013Ç¯9·î²¼½Ü¤Ë¾å¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ô²Á¤Ï²¼Íî¤·¡¢2014Ç¯2·î¤Ë¤Ï372±ß¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¸½ºß¤Î³ô²Á¤Ë½¤Àµ¡Ë¤ÎÄìÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë³ô²Á¤ÏÈ¿Å¾¾å¾º¤·¡¢2021Ç¯11·î¤Ë¤Ï7440±ß¤ÈÄìÃÍ¤«¤éÌó20ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
³ô¤ÇÌÙ¤±¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¤Ç¤Ê¤¤¤È¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ÁÇ¿Í¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤ËÀ®Ä¹´ë¶È¤Î³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¸å¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦Åê»ñË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¥×¥í¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤·¡¢AI¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÊÝÍ¤·Â³¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥Ó¶ä¤¬¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢Æü¡¹¤Î³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¤òÌµ»ë¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
±ü»³ ·î¿Î
²ñ¼Ò°÷Åê»ñ²È