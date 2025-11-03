11月3日の運勢第1位は獅子座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……獅子座

やる気がみなぎる日！自分をアピールするチャンスも巡ってきそう。遠慮せずに意見を伝えたり、理想を語ったりしてOK！あなたの真っ直ぐな想いが、周囲の信頼を引き寄せます。堂々とした振る舞いを意識しましょう。

★第2位……射手座

果敢な挑戦が未来を拓く日。勝負のかかった緊張感あふれる場面でも、今日は果敢に攻め続けるあなたが輝きます。「失敗したらどうしよう…」と恐れる必要はありません。明るい未来と自分自身の力を信じて、自信を持って前進してください。

★第3位……牡羊座

ロマンチックな出来事が起こりそうな予感。あなたから積極的に誘ってみることで、関係が一気に進展する可能性大！相手の顔色をうかがうより、自分が何をしたいかを優先してOK。とびきりの笑顔が、最大の魅力として伝わります。

★第4位……双子座

今日は作業や勉強に没頭しやすく、集中力が高まります。自分のペースを保ちやすい環境を整えれば、予定以上に物事が進む暗示。短い休憩をはさみ、心身のリズムを整えることで、勢いを落とさず最後まで走り抜けられるでしょう。

★第5位……水瓶座

アイデアや計画が次々と湧き出てくる好調日！ぜひ気の合う人に声をかけてみましょう。ただし、連絡する際には、相手の都合を考えた優しい配慮を忘れないで笑顔を添えて話すことで、きっとあなたの熱意は相手にも伝わり、協力も得やすくなります。