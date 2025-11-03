100年以上愛される「テディベア」、その名の由来とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

テディベアの誕生とアメリカ大統領の関係

テディベアの名は大統領から生まれた

今や、世界中で親しまれているテディベア。その名前の背景には、ひとりのアメリカ大統領の優しさが深く関わっています。

物語の主役は、第26代アメリカ大統領セオドア・ルーズベルト（愛称：テディ）。彼はミシシッピ州で狩猟旅行をしていた際に、案内人から「弱らせて木に縛ったアメリカクロクマを撃ってはどうか」と提案されます。そのクマは、すでに意識がなく動けない状態でした。しかし、ルーズベルトは「これはスポーツマンのすることではない」として、提案を拒否しました。

この出来事は翌日、『ワシントン・ポスト』に風刺漫画として掲載され、全米で話題に。これを見て心を動かされたのが、ニューヨークで菓子店を営むモリス・ミットムです。彼はルーズベルトの行動を称え、小さなクマのぬいぐるみをつくると「テディズ・ベア（テディのクマ）」と名づけて店頭に飾りました。その際、ぬいぐるみに「テディ」という名前を使ってよいか大統領本人に手紙で尋ねたところ、快く承諾してもらえたようです。

こうして誕生した「テディベア」はたちまち人気を集め、モリスはのちにおもちゃ会社を設立します。すると、テディベアはアメリカから世界中へとその名を広めていき、クマのぬいぐるみの代名詞となりました。

テディベアの誕生ストーリー

テディベアの雑学いろいろ

実はドイツでもほぼ同時期に誕生 シュタイフ社がモヘヤでできたクマのぬいぐるみ「55PB」を考案。 ギネス世界記録 メキシコに全長20ｍ、重さ４ｔを超える超巨大テディベアがある。 真っ黒いタイタニックベア 1912年のタイタニック号の悲劇を癒やすために、シュタイフ社は真っ黒の限定テディベアを作製。

