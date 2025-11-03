ファラオ＝王じゃない!? 古代エジプトの“本当の支配者”とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

ファラオとは何？

ファラオ＝王ではなかった

マネトの歴史区分によると、古代エジプトでは、まず神々が国を支配し、その後、神の力を得た人間の王が、神と人間の仲立ちとして国を治めました。

王に求められたのは、宇宙の秩序とされる神の真理「マアト」を守り広めることでした。そのために王は神殿を造り、供物を捧げ、宗教儀式が正しく行われるように尽力しました。そうすることで、国の繁栄と平和がもたらされると考えられていたのです。

「ファラオ」とは、古代エジプトの言語で「偉大な家＝王宮」を意味します。もともとは王の権力を示す言葉でしたが、やがて王そのものを指すようになりました。ただし、古代エジプトには地域ごとに王がいた時代もあり、最初からファラオ＝王ではありません。王がファラオと呼ばれるようになったのは、新王国時代の第16王朝頃からとされています。のちに、それ以前の王たちも「ファラオ」と呼ばれるようになりました。

ファラオになるには、前王の正統な後継者であることが認められなければなりません。第13王朝のセティ1世とラメセス2世の記念神殿の壁には、歴代の王の名と称号が刻まれた「アビドス王名表」が残されています。王名表は過去の王たちへの崇拝の証であり、王位継承の正統性を示すとともに、ファラオであることの裏づけでもありました。

ファラオの装いは権力の象徴

王冠は神の権威が王に移行することを象徴するもの。赤冠は下エジプト、白冠は上エジプト、赤と白の二重冠は上下エジプトの支配者であることを表し、青冠は戦のときにかぶることが多かった。

王の装い ・赤冠：下エジプト

・白冠：上エジプト

・二重冠：上下エジプト

・青冠：戦い

・ネメス（頭巾）：権威

・付けひげ：権威

・ヘカ（杖）：王権

・ネケク（打ち棒）：下エジプトの農耕

・ウアス（先が二股の杖）：支配・統治 ファラオに三重冠を授けるネクベト神とウアジェット神

王は五つの名をもっていた

王の名前は、 ①ホルス名、②二女神名、③黄金のホルス名、④即位名、⑤誕生名の五つの名前で構成される。

ラメセス2世の五つの称号 ① カーネケト・メリマアト

② メクケメト・ウアフカアスウト

③ ウセルレンプウト・アアネケトウ

④ ウセルマアトラー・セテプエンラー

⑤ ラメセス・メリアメン

◆王の五つの称号

● ホルス名：王はホルス神の化身／シンボル：上部にハヤブサがとまる

● 二女神名：上下エジプトの統一／シンボル：ヘビとハゲワシ（二女神の象徴）

● 黄金のホルス名：セトに勝利したホルス／シンボル：金のヒエログリフにタカがのる

● 即位名：上下エジプトの王／シンボル：スゲとミツバチ

● 誕生名（本名・太陽神ラーの息子名）：誕生時につけられる名／シンボル：ガチョウと太陽

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話』著：河合 望（エジプト学者・考古学者／筑波大学人文社会系教授）