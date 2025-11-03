ファラオ＝王じゃない!? 古代エジプトの“本当の支配者”とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】
ファラオとは何？
ファラオ＝王ではなかった
マネトの歴史区分によると、古代エジプトでは、まず神々が国を支配し、その後、神の力を得た人間の王が、神と人間の仲立ちとして国を治めました。
王に求められたのは、宇宙の秩序とされる神の真理「マアト」を守り広めることでした。そのために王は神殿を造り、供物を捧げ、宗教儀式が正しく行われるように尽力しました。そうすることで、国の繁栄と平和がもたらされると考えられていたのです。
「ファラオ」とは、古代エジプトの言語で「偉大な家＝王宮」を意味します。もともとは王の権力を示す言葉でしたが、やがて王そのものを指すようになりました。ただし、古代エジプトには地域ごとに王がいた時代もあり、最初からファラオ＝王ではありません。王がファラオと呼ばれるようになったのは、新王国時代の第16王朝頃からとされています。のちに、それ以前の王たちも「ファラオ」と呼ばれるようになりました。
ファラオになるには、前王の正統な後継者であることが認められなければなりません。第13王朝のセティ1世とラメセス2世の記念神殿の壁には、歴代の王の名と称号が刻まれた「アビドス王名表」が残されています。王名表は過去の王たちへの崇拝の証であり、王位継承の正統性を示すとともに、ファラオであることの裏づけでもありました。
ファラオの装いは権力の象徴
王冠は神の権威が王に移行することを象徴するもの。赤冠は下エジプト、白冠は上エジプト、赤と白の二重冠は上下エジプトの支配者であることを表し、青冠は戦のときにかぶることが多かった。
王の装い
・赤冠：下エジプト
・白冠：上エジプト
・二重冠：上下エジプト
・青冠：戦い
・ネメス（頭巾）：権威
・付けひげ：権威
・ヘカ（杖）：王権
・ネケク（打ち棒）：下エジプトの農耕
・ウアス（先が二股の杖）：支配・統治
王は五つの名をもっていた
王の名前は、 ①ホルス名、②二女神名、③黄金のホルス名、④即位名、⑤誕生名の五つの名前で構成される。
ラメセス2世の五つの称号
① カーネケト・メリマアト
② メクケメト・ウアフカアスウト
③ ウセルレンプウト・アアネケトウ
④ ウセルマアトラー・セテプエンラー
⑤ ラメセス・メリアメン
◆王の五つの称号
● ホルス名：王はホルス神の化身／シンボル：上部にハヤブサがとまる
● 二女神名：上下エジプトの統一／シンボル：ヘビとハゲワシ（二女神の象徴）
● 黄金のホルス名：セトに勝利したホルス／シンボル：金のヒエログリフにタカがのる
● 即位名：上下エジプトの王／シンボル：スゲとミツバチ
● 誕生名（本名・太陽神ラーの息子名）：誕生時につけられる名／シンボル：ガチョウと太陽
