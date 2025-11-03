特集「キャッチ」です。人口わずか125人、福岡県宗像市の沖にある地島（じのしま）の小学校で、150年の歴史の中で受け継がれてきた「全島運動会」が開かれました。子どもたちは、地域の温かな支えの中で成長を見せています。

■小学生

「おはようございます。」



福岡県宗像市の地島。島唯一の地島小学校はことし、創立150周年を迎えました。全校児童はわずか8人です。



そんな地島小学校で10月18日、島民全員が参加する「全島運動会」が開かれました。この日は、島の漁師も漁を休み、子どもたちを応援します。





小学校の行事は、島のみんなの行事。その思いは150年間、受け継がれてきました。

運動会4日前。この日、運動会に使う道具を児童も一緒に準備していました。



■小学4年・兒島悠惺（ゆうせい）さん

「トロ箱です。魚を入れるために漁師さんが使うやつ。」

■小学4年・會澤柑夏（かんな）さん

「このトロ箱をどんどん積み上げていって、運んでいくレース。」



8人の全校児童のうち、島出身の子どもは3人です。5人は「漁村留学」という制度を利用し、1年間親元を離れて島の寮で生活しています。小学4年生の會澤柑夏さんは、ことし4月に漁村留学生として島にやってきました。



■柑夏さん

「自然がいっぱいだし、（地元では）できない体験もできるから、いいなと思いました。自分の住んでいる場所だったら地域の人と交流はそんなにないので、ここだったら交流する機会が多いから、いいところです。」

午後、体育館では本番に向けて「ソーラン節」の練習が繰り返されていました。



■柑夏さん

「手をついてしまう時がある。下げすぎてもだめだし、上げすぎてもだめだから。」

■悠惺さん

「できなかったことがあるから、その振り付けを本番でできるようになりたい。」

■小学5年・吉田吏玖（りく）さん

「自分たちが練習してきた成果を見てもらうのが楽しみです。」

■悠惺さん

「頑張ろうね。」

■吏玖さん

「はい。」

■悠惺さん

「緊張する！」

同じ日、島の厳島神社には、年に一度の大漁を祝う宮座祭のため漁師が集まっていました。



■島民

「私の同級生だけで16人くらいおった。それからどんどん減っていった。」

「俺たちがこうなるとは夢にも思わなかった。」



多くの島民が漁業を生業としている地島の人口は、9月末時点で125人です。25年前からおよそ90人減少しました。戦前には100人を超えていた地島小学校の児童は、40年ほど前から20人を切るようになりました。

小学校を存続させるため、2003年に島の有志の発案で「漁村留学」の制度が始まりました。



■小学2・4年担任 河野莉子さん

「最初は親元を離れることがどうしても、学校に来ているけれど半分涙が出てしまったり。本当徐々にですが全員がそろうようになってきて、それは成長を感じているところです。学校の先生たちだけではなく、いろいろな島の人や、島のことを考えてくださっている人の支えがあって活動ができていることは、常に考えていてほしいな。」



親元を離れた子どもたちは、島の人の温かさに触れ、少しずつ島になじんでいきます。

運動会当日の午前6時半。小学校のグラウンドには、すでに大勢の漁師が集まっていました。恒例の飾り付けを慣れた手つきで進めていきます。島の誇りの大漁旗が、校庭いっぱいにはためきます。



渡船場には、久しぶりに子どもに会う家族の姿がありました。学校までの坂を一緒に上っていきます。



島民をはじめ渡船の乗組員や過去の漁村留学生、島に関わる様々な人々。たった8人の小学校の運動会に、およそ300人が集まりました。



■児島久幸さん（67）

「自分たちの子どもも島の人が盛り上げてくれたし、今度は私たちが盛り上げんと。順番ですから。」

プログラムの最初を飾ったのは、 繰り返し練習した「ソーラン節」です。力強いかけ声が、島の空に響きます。課題だった振り付けも、懸命に踊ります。

この日、一番盛り上がったのは地島ならではの「トロ箱レース」です。島民も参加して、漁で使う「トロ箱」を積み上げて運びます。漁師も先生も入り交じって、声援が飛び交います。海とともに生きる島ならではの競技に、会場は笑いと歓声で包まれました。

続いての一輪車の演技では、慎重にバランスを取りながら一輪車に乗る柑夏さんを見守る母の姿がありました。4月に島へ送り出してから半年。離れて暮らす娘の成長に、思わず涙がこぼれます。



■柑夏さんの母・會澤愛美さん

「心も体も大きくなりました。島の方みんなに育てていただいているという気持ちがあります。学校だけでなく、島の方たちに感謝しています。」

島の人に見守られ、育まれてきた子どもたち。その姿に、島の大人たちも笑顔を見せます。



■奥 真司さん（65）

「楽しいですよ。1年に1回やけえね。自分が小学校の時から出た運動会。これがあるから、この島に残る価値がある。」



島とともに歩んできた150年。小学校の歴史は、これからも続いていきます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月29日午後5時すぎ放送