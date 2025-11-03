◆明治安田Ｊ３リーグ 第３４節 沼津０−０相模原（２日・愛鷹）

最下位のアスルクラロ沼津はシュート計１６本を放って積極的に攻め込んだものの、最後までネットを揺らせず相模原とスコアレスドロー。それでも連敗を３で止め、４試合ぶりに勝ち点を積み上げ、１９位・讃岐との差を６に縮めた。

沼津のシュート数は相模原の１１を上回る１６本。前半１９分に左ウィングバック宮脇茂夫（２３）が縦パスに合わせて抜け出し、胸トラップからシュート。後半も両サイドから分厚い攻めを見せてゴールに迫った。だが得点を奪えず無念の引き分け。「守備は９０分、集中していた。あとは点を取るだけだった」と鈴木秀人監督（５１）は悔しがった。

それでも４試合ぶりに相手を無失点に抑え、貴重な勝ち点１を手にした。この日、鳥取に敗れた讃岐との差は６に。「ドローは悔しいですが、残り試合が少ない中で差が縮まったことは収穫」と宮脇は前を向いた。

ＦＷ白輪地敬大（２３）が何度もＤＦ陣の裏へ抜け出し、ＭＦ森夢真（２４）がシュート６本を放つなど、攻撃の形はできている。残り４試合で、最終節は讃岐と直接対決だ。「次の琉球戦で勝ち点３を取って勢いをつけたい」と宮脇。最下位を抜け出す道筋が見えてきた。

（里見 祐司）