12月5日に公開される映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、JUNON（BE:FIRST）演じる杉下京太郎の誕生日とBE:FIRST4周年を記念した特別映像が公開された。

街を守る正義の不良を描く、にいさとるの漫画『WIND BREAKER』。2024年にはTVアニメ化を果たし、各配信サービスで視聴ランキング上位を席巻した。2025年4月期には早くもTVアニメ第2期が放送され、原作は連載開始からわずか4年間で世界累計発行部数1,000万部を突破。舞台化、ゲーム化などメディアミックスも展開されている。初の実写映画化となる本作で監督を務めるのは、『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』などの萩原健太郎。脚本は、『ハケンアニメ！』で第46回日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が手がけた。

主演の水上が風鈴高校1年・桜遥役を演じるほか、桜を真っ先に慕い、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦役を木戸大聖、頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルで右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役を綱啓永、風鈴高校のてっぺんである梅宮一を崇拝する荒くれものの杉下京太郎役をBE:FIRSTのJUNON、風鈴高校3年で四天王の1人、防風鈴きっての武闘派・柊登馬役を中沢元紀、風鈴高校のてっぺんを意味する総代を務める梅宮一役を上杉柊平がそれぞれ演じる。

本日11月3日は、JUNONが所属し主題歌「Stay Strong」も担当するBE:FIRSTの結成4周年の記念日。また、杉下京太郎の誕生日でもある。

公開された特別映像には、主人公・桜遥（水上恒司）と杉下京太郎（JUNON）が、激しく拳を交えるド迫力アクションシーンが映し出されている。ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた桜。不良の巣窟と恐れられる風鈴高校に入学早々、「てっぺんを取る」と宣言した彼の挑発に、教室の空気が一瞬で張りつめる。その言葉に最も反応したのは、長髪をなびかせる寡黙な男・杉下。怒りをあらわにし、机を持ち上げて桜に投げつける。軽やかにかわす桜だったが、次の瞬間、杉下の拳が机を貫く。凄まじい衝撃に教室中が息をのむ中、思わず腰を抜かす楡井（木戸大聖）。のちに仲間として結ばれる“防風鈴”1年生たちのすべての始まりとなる出会いのシーンである。

そして、この教室の出会いの場面こそ、JUNONと水上にとって本作初めてのアクションシーン。映像では、アクション初挑戦のJUNONによる迫力満点の格闘シーンはもちろん、水上が難易度の高い片手バク転に挑む場面など、2人の奮闘ぶりを余すところなく収めたメイキングも映し出されている。

さらに、楡井秋彦役の木戸、蘇枋隼飛役の綱ら“防風鈴”1年生4人が劇中衣装のまま繰り広げるクロストークも収録。本格演技に初挑戦したJUNONが「クランクイン前のほうが緊張していた」と素直な胸の内を明かすと水上、木戸、綱から「ライブでは何千、何万人もの人々を沸かせているのに」とツッコミが。JUNONは人見知りな性格ゆえの緊張だったと照れ笑いを見せた。

トークの途中では、木戸が杉下の劇中衣装のままたくさん話すJUNONを珍しがる場面も。水上が「喋れるんですね、JUNONさん！」といじるなど、4人の仲睦まじい様子が伝わってくる。劇中ではほとんど口を利かない寡黙な杉下。JUNONが杉下として発する劇中での一番長いセリフは、なんとわずか11文字だということも明かされている。（文＝リアルサウンド編集部）