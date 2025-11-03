「彼はどうすべきか分かっていなかった」「混乱」プレミア古豪、日本人MFの困惑が“完敗の象徴”と地元メディアが指摘。指揮官の“衝撃的戦術”を批判「開始２分で勝てないのは明らかだった」
田中碧が所属する古豪リーズは11月１日、プレミアリーグ第10節で、怪我の三笘薫が欠場したブライトンに０−３と完敗した。
前節ウェストハム戦で４試合ぶりに白星を取り戻し、勢いにつなげたかったリーズ。だが、立ち上がりに先制を許すと、追いつくに至らず、後半にさらに２失点して敗れている。
リーズの専門サイト『Leeds United News』は、「ダニエル・ファルケ監督は敗戦の責めを大きく負わなければならない。彼の戦術がショッキングなスタートにつながり、そこから挽回できなかったからだ」と、指揮官の責任を指摘。「それを象徴するのが、16分の田中のプレーだろう」と伝えた。
同メディアは「アーセナル戦を除き、リーズはプレミアリーグのすべての試合でアグレッシブにハイプレスし、相手に食ってかかっていた。だが、ブライト戦では前にいこうとするのではなく、明らかに指示されて引き、ブライトンにボールを持たせた」と報じている。
「これで完全に全員が試合に入れず、特にブライトンはボールを持つと力を出せるだけに、選手たちは極めてやりづらそうだった。ウェストハム戦でリーズはハイプレスをしかけ、開始３分で得点をあげている。だが、この日は開始２分で勝てないことが明らかだったほどだ。しかし何よりもファルケの間違ったアプローチを物語っているのが、すでに先制を許して迎えた16分だ」
Leeds United Newsは、「ブライトンは実質的に歩きながらプレーしているようで、それだけボールを持つ時間があった。相手DFが文字どおりにじっくり立ち、時間をかけて次のパスを探していた」と続けている。
「最も近くにいたのはタナカだが、彼はどうすべきか分かっていなかった。混乱していたのはボディランゲージで明白だ。本能的にはボールにプレスをかけにいきたかっただろう。だが、引くように言われているのを思い出し、完全に効果的でなくなって、リーズの中盤は簡単なプレーを許した」
「監督もミスはする。起こり得ることだ。しかし、特に次はノッティンガム・フォレスト戦だけに、ファルケはこれ以上大きな重圧にさらされることなく、あまりに多くのミスを犯すことはできない」
降格圏にあるノッティンガム・フォレストの次節は、残留を争うライバルとの直接対決だ。ファルケとリーズは立て直すことができるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
