ÅÏÊÕ¸¬¡¡»Å»ö¤Î»ÑÀª¤¬¡ÖÀ¨¤¯¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×ÇÐÍ¥¡¡À¤³¦¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¼«¿È¤È»Å»ö¤Î»ÑÀª¤¬¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×ÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦ºä¸ý·òÂÀÏº¤ÎÌ¾Á°¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤ÇÆ±´ë²è¤Ëºä¸ý¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÏÊÕ¤¬VTR½Ð±é¡£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ëºä¸ý¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢À¨¤¯¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËÍ¤â¡ÄÆÃ¤Ë³¤³°¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¡Ê¿´¤ò¡Ë¹¤²¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼«¤é¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡È¾ò·ï¡É¤Ë¡ÖÈà¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢»Å»ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤ÈÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤·¡Ö¤½¤³¤ËÁ´¤¯ºî°Ù¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥Ã¤È²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÜ¤¹¤ë¤·¡¢¡È¤¢¤¤¤Ä¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£