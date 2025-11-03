久世光彦さんが演出、プロデュースしたTBSの連続ドラマ「時間ですよ」の第3シリーズ（1973年）で一躍人気者になった浅田美代子さん。二匹目のどじょうではありませんが、続く存在として私にターゲットを絞ったようです。

「無理です」と断っても断っても何十回もマネジャーさんが家に通ってくる。そうこうしているうちに、母親も絆（ほだ）されてしまって…。当時の私はちゃらちゃらしてやんちゃ。「中途半端なことをしてるんだったら芸能界に行って根性試してこい」と背中を押されました。「どうせ3日4日で帰ってくる。続きっこないよ、この根性なしが…」と思っていたようです。

正式に芸映入りが決まったのは高校1年、15歳の時。歌と芝居、どっちに才能があるかというわけでもないでしょうが、ドラマに出演させ、劇中歌で歌手デビューさせる。事務所入りしてすぐに連れていかれたのが久世さんのところでした。

初めてお会いした時のことは忘れもしません。四方がロッカーに囲まれた狭い部屋でマネジャーさんと待っていると、ピース缶を手にした久世さんが入ってきた。わたしを上から下までなめるように見て「姿勢が悪い」と一言。そして「今日から毎日家で雑巾がけをするように」と言われました。お手伝いさんの役なので、家で練習しておけという意味でした。

作品は「ムー」というタイトルのドラマで、これがデビュー作となりました。77年5月18日から同年11月9日までTBSで放送されたコメディー仕立ての異色作。東京・新富の足袋屋さん「うさぎ屋」を舞台に展開するホームドラマです。「時間ですよ」「寺内貫太郎一家」を手がけてきた久世さんが演出、プロデュースを担当し、テレビ朝日で放送されていた「欽ちゃんのどこまでやるの！」打倒に燃えた野心あふれる新ドラマでした。

住み込みのお手伝いさん「香川カヨコ」という16歳の天涯孤独の少女が私の役どころ。戦時中、久世さんが疎開していた富山県と境を接する新潟県糸魚川市から上京する設定で、親不知（しらず）・子不知にロケに行った覚えがあります。

一橋大学に落ちて浪人中の「うさぎ屋」の次男「宇崎拓郎」役で郷ひろみさんが主演。渡辺美佐子さん、伊東四朗さん、清水健太郎さん、五十嵐めぐみさん、南美江さん、加えて伴淳三郎さん、由利徹さん、左とん平さんの喜劇役者、そして新劇出身の樹木希林さん…と、共演者はとにかく凄い方ばかり。

本名の加世子（カヨコ）を役名に入れてくれたのは、「お茶の間の皆さんに早く名前を覚えてもらえるように」との久世さんの親心でした。

◇岸本 加世子（きしもと・かよこ）1960年（昭35）12月29日生まれ、静岡県島田市出身の64歳。77年、テレビドラマ「ムー」で女優デビュー。以降、テレビ、舞台、映画、CMなどで幅広く活躍。ドラマ「あ・うん」、舞台「雪まろげ」、北野武監督の映画「HANA―BI」「菊次郎の夏」など代表作多数。著書に小説「出てった女」、エッセー「一途」など。