競泳女子100m平泳ぎの日本記録を持つ青木玲緒樹選手が2日、引退セレモニーを行いました。

青木選手はオリンピックでは2021年東京大会、2024年パリ大会に出場。日本選手権では2022年と2023年に100m平泳ぎで連覇を果たしました。

セレモニーでは恩師の平井伯昌氏らから花束を受け取った青木選手。「たくさんの方々に支えていただいた」と感謝した青木選手は、「目標を持って頑張っていた時間や、応援してくださる方々がいたことは本当に幸せで特別だった」と語りました。

最も楽しかったレースには日本記録を出した際の泳ぎを挙げ、「(感覚が)バチッとハマった。まさか日本記録まで出せるとは思っていなかったが、泳いでいて明らかに感覚が違うな、ぐいぐい進むなと。今でもその感覚は残っていますし、すべてが完璧にできたレース」と笑顔で振り返りました。

自身の競泳人生を表す言葉には“人とのつながり”と答えた青木選手。中でも日本代表などで指導を受けた平井氏について、「長くご指導いただいて、平井先生の日々の姿や行動で学ばせていただいた。水泳以外の面でも学ばせていただき、感謝してもしきれない」と語りました。

青木選手は引退後の現在、「27年間泳ぎ続けてきたので不思議な感覚。最初はさみしい気持ちだったが、今は何か新しい目標を見つけて頑張ろうと思っている」と心境を告白。今後については「まだ終えたばかりなので自分の中でいろいろと考えてみているところですが、変わらず水泳に関わることは積極的にやっていきたい」と意気込みました。